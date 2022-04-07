Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! %82 daha fazla bunama riski ile karşı karşıyasınız

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor. Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. İşte demans geliştirme riskini neredeyse iki katına çıkaran kan grubu .

BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKE SAHİP

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazla olduğunu tespit etti.

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.

Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.