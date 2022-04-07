Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! %82 daha fazla bunama riski ile karşı karşıyasınız

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor. Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. İşte demans geliştirme riskini neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.
BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKE SAHİP
Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazla olduğunu tespit etti.
Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.
Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
RİSKİN ARKASINDAKİ POTANSİYEL NEDEN
Potansiyel suçlu; Faktör VII adlı kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir protein. AB kanına sahip kişiler, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre daha yüksek bir ortalama faktör VII seviyesine sahiptir ve yüksek faktör VII seviyeleri, daha yüksek demans riski ile ilişkilidir
AB Kan Grubunun Diğer Riskleri
AB tipi kana sahip olmanın daha yüksek mide ve pankreas kanseri riski taşıdığı gösterilmiştir.
Demans Nedir?
Demans, hafıza, düşünme, kişilik ve yargıdaki değişiklikleri içeren çeşitli beyin bozuklukları için bir şemsiye terimdir. Sonuç olarak, bu değişiklikler bir kişinin bağımsız bir yaşam sürdürme ve yaşama becerisine müdahale eder.
Çoğu demans vakası 65 yaşından büyük kişilerde teşhis edilir. Demans, dünyada yaklaşık 50 milyon kişiyi etkiliyor. Bu nedenle belirtilerin ilk aşamada fark edilmesi, ortaya çıkmadan risk faktörlerini ortadan kaldırmak gibi girişimler, bu oranı düşürebilir.
Demansa Dair Diğer Riskler
Uzmanlar, neden bazı yaşlıların bunama geliştirip diğerlerinin geliştirmediğinden emin değil. Ancak, çalışmaların hastalık riskinizi artırdığını bulduğu tek faktör kan grubu değildir. Diğer risk faktörleri: