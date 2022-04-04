Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 13:55

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri Diyanet tarafından belli oldu. Müslüman âleminin büyük bir heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi ile vatandaşlar ibadet ettikleri yerlerdeki ezan saatlerini merak ediyor. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar iftarın yaklaşmasıyla birlikte "4 Nisan bugün İzmir iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 3. Günü bugün idrak ediliyor. İşte Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar saati ve detaylar...

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan'ın üçüncü günüyle beraber binlerce kişi İzmir iftar saati kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; binlerce kişi kendilerine dinen farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle il il iftar ve sahur vakti saatlerini inceliyor. "4 Nisan bugün İzmir iftar vakti saat kaçta?" soruları bugün de gündemde yerini aldı. İşte 2022 İzmir İmsakiye ve detaylar...

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> İzmir İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> İzmir İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İFTAR SAATİ EZAN OKUNURKEN ORUÇ AÇILIR MI?

Peygamber Efendimiz'in döneminde güneşin doğuşuna ve batışına göre oruç vakitleri belirlenirdi. İftar vaktinde ufka bakılır, güneş battıysa oruç açılırdı. Günümüzde orucu akşam ezanı ile açtığımız için, iftar vakti ezanın okunmasını bekliyoruz. Şayet mecburi bir durum yoksa orucu açmak için ezanın bitmesini beklemek son derece önem teşkil etmektedir. Oruç sabrı öğreten bir ibadet olduğundan, tüm gün Allah rızası için sabretmiş bir kişinin ezan süresince de sabretmesi doğru olandır. Ancak kişi dayanamayacak durumdaysa ya da geçerli bir mazereti varsa ezanın bitmesini beklemeden oruç açılabilir.

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Oruç imsak vaktinde başlar, iftar vaktinde sona erer. İmsak ve iftar olarak adlandırılan vakitler aslında sabah ezanı ve akşam ezanı arasındaki zaman dilimidir. İmsak vakti yatsı ezanı vaktinin bittiğini, sabah ezanı vaktinin başladığını gösterir.

Sahur vakti, şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar, yani tan yeri ağarıncaya kadar olan süredir. İftar vakti ise güneşin tamamen battığı andır.

SON DAKİKA