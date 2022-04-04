İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri Diyanet tarafından belli oldu. Müslüman âleminin büyük bir heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi ile vatandaşlar ibadet ettikleri yerlerdeki ezan saatlerini merak ediyor. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar iftarın yaklaşmasıyla birlikte "4 Nisan bugün İzmir iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 3. Günü bugün idrak ediliyor. İşte Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar saati ve detaylar...