Diş ağrısı diye gitmişti! Meğer ölümcül bir kanserin pençesindeymiş...

Kastamonu'da yaşayan orman işletme memuru 55 yaşındaki Erol Tekin, önce sinüzit tedavisi gördü, daha sonra yanağında bir sertlik ve geçmeyen diş ağrısı nedeniyle diş hekimine gitti. Yanağındaki şişliğin dişten kaynaklanan apse olduğunu sanıyordu ama yapılan tetkiklerde ileri evre sinüs kanseri olduğu ortaya çıktı.

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Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan'a giden Tekin, sol gözüne kadar ulaşan tümör nedeniyle gözünü kaybetme tehlikesi yaşadığı için acilen ameliyata alındı. Ameliyat sırasında, kanserin boyun bölgesine sıçradığı da fark edildi ve saatler süren operasyonla yüz, boyun ve gözüne kadar olan bölgeye yayılan tümör temizlendi.