Diş ağrısı sandı, yanağında ileri evre kanser çıktı | Video 03.11.2023 | 11:10 Yanağında sertlik ve ağrı şikayetiyle Kastamonu’da diş hekimine giden Erol Tekin’e (55) önce apse olduğu düşünülüp antibiyotik tedavisi verildi. Tedaviye rağmen ağrı ve sertlik geçmeyince bu kez Akyazı’daki oğlunun diş hekimine gitti. Sol üst dişi de sallanmaya başlayan Tekin’e yapılan biyopsi sonucu, yanağındaki kitlenin nadir bir kanser türü olduğu anlaşıldı. Çok tehlikeli bir bölgede tümörü olduğu anlaşılınca rotayı İstanbul’a çeviren Erol Tekin, Hisar Hospital Intercontinental KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan tarafından acilen ameliyata alındı. Sol göz altından boynuna kadar uzanan bölge, tümörden temizlendi. Prof. Dr. Apuhan, “Çok sinsi ilerleyen bir tümör. 1 ay daha geç kalsaydı sol gözünü de almak zorunda kalacaktık" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'da yaşayan orman işletme memuru 55 yaşındaki Erol Tekin, önce sinüzit tedavisi gördü, daha sonra yanağında bir sertlik ve geçmeyen diş ağrısı nedeniyle diş hekimine gitti. Yanağındaki şişliğin dişten kaynaklanan apse olduğunu sanıyordu ama yapılan tetkiklerde ileri evre sinüs kanseri olduğu ortaya çıktı. Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan'a giden Tekin, sol gözüne kadar ulaşan tümör nedeniyle gözünü kaybetme tehlikesi yaşadığı için acilen ameliyata alındı. Ameliyat sırasında, kanserin boyun bölgesine sıçradığı da fark edildi ve saatler süren operasyonla yüz, boyun ve gözüne kadar olan bölgeye yayılan tümör temizlendi. Prof. Dr. Apuhan, "Maksiller sinüs tümörü olarak adlandırılan bu tümör çok nadir görülür. Genellikle sinüzit veya diş ağrısıyla karıştırıldığı için sinsi ilerler ve geç teşhis edilir. Hastamız 1 ay daha geç kalsaydı sol gözünü de almak zorunda kalacaktık. Tümörü komple temizledik. Radyoterapi ile tedavisi tamamlanacak ve yanak içine protez konarak kozmetik düzeltme de yapılacak" dedi. Uzun süren tek taraflı burun tıkanıklığı ve kanaması, yanakta kitle olduğu durumlarda bu açıdan da hasta değerlendirilmeli" dedi. Tekin'in 34 yıllık eşi Hülya Tekin ise yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı eşinin, 4 ay sonra doğacak ilk torunlarını kucağına alabileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"SİNÜZİTLE DE KARIŞABİLİYOR"

Prof. Dr. Apuhan, şu bilgileri verdi: "Hastamız diş yakınması nedeniyle başka bir merkezde diş hekimine gidiyor. Oradan bize yönlendirildi. Endoskopik olarak muayene ettik ve burnun sol tarafında bir kitle ile karşılaştık. Daha sonra yaptığımız görüntüleme tetkiklerinde yüzün sol tarafında maksiller ve etmoid sinüs dediğimiz bölümü dolduran, göze ve beyin dokusuna kadar uzanım olan bir kitleyle karşılaştık. Ameliyatta özellikle sol tarafta damak bölgesinin göze ve beyne yakın bölgelerini de temizledik. Gözü koruduk. Tümörün geliştiği anatomik bölgenin karmaşık olmasından dolayı hastalık çok geç fark ediliyor ve başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bizlere de çok geç ulaşıyorlar. Özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı, kanaması olan, yüzün bir tarafında uyuşma hissi, şişlik, yüzde asimetri, geçmeyen baş ağrısı gibi şikayetleri olan hastaların vakit geçirmeden mutlaka KBB hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanına gitmesini öneriyoruz"

"1 AY DAHA GECİKSEYDİ GÖZÜNÜ DE KAYBEDECEKTİ"

Maksiller sinüs yani yanak bölgesinde çıkan tümörlerin sinüzitle çok karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Apuhan sözlerini şöyle noktaladı: "Göze çok yakın olduğu için görme ile ilgili yakınmalar da eklenebilir belirtilere. Biz KBB hekimleri sinüzitle beraber altta bir kanser dokusu var mı yok mu mutlaka değerlendiririz. Maalesef bu hastalık çok çabuk boyna ve vücudun başka bölgelerine yayıldığı için, boyun diseksiyonu dediğimiz kesi ile ameliyatı tamamlıyoruz. Bu hastamızın da sol tarafına, boyna da yayılmıştı, boyundaki lenf bezlerinde yer alan kanser dokularını da temizledik. Biraz daha geç gelmiş olsaydı göze ve beyin dokusunun içerisine kadar uzanacaktı tümör. Sol yanağında geniş bir rezeksiyon yaptığımız için (tümörü çıkardığımız için), kozmetik deformite olmasın diye oraya protez hazırladık ve birkaç gün içinde o yerleştirilecek. Ayrıca ameliyat sonrası bir süre de radyoterapi alacak"

"İLK TORUNUNU GÖREBİLECEĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Erol Tekin'in eşi Hülya Tekin ise zaman zaman gözyaşlarını tutamayarak yaşadıkları süreci şöyle özetledi: "Yüzünde bir sertlik vardı. O sertliği hissedince dişçiye gitti. Antibiyotik kullanmasını söylemiş hekimi. Fakat bunun geçmeyince oğlumuz Akyazı'da yaşıyor, onun yanına gidip başka bir diş hekimine daha görünmek istedi. Orada gittiğimiz diş hekimi yanak içindeki kitleden şüphelenip biyopsi yaptı ve kanser olduğu anlaşılınca acilen İstanbul'a geldik. Hocamıza göründük ve ameliyata aldı. Çok şükür şimdi iyi ama diş ağrısı diye gittik karşımıza kanser çıktı. Torun bekliyoruz, şu an 4 aylık, birkaç ay sonra ilk torunumuzu kucağına alabileceği için ayrıca çok mutluyuz"