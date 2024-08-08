Diş çekimi deyip geçmeyin! Meğer hayati risk taşıyormuş...



ÇEKİM SONRASI HEKİMİN TAVSİYELERİNE UYULMALI

Diş çekimi sonrasında hekimin vereceği tavsiyelere harfiyen uyulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Rüştü Cem Tanyel, "Eğer herhangi bir ilaç reçete edildi ise düzenli olarak kullanılmalıdır. Çekim ufak bir cerrahi işlem olduğu için bir hafta on gün kadar süren şişlik ve ağrı normaldir. Bu durumlarda antibiyotik ya da ağrı kesici kullanılması gerekebilir. Teşhisi konulmamış kanama bozukluğu olanlarda kanamanın durmaması söz konusu olabilir. Ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda çekim bölgesinde enfeksiyon gelişebilir. Çekim boşluğundaki pıhtının organize olamamasından kaynaklanan alveolitis oluşabilir. Bu durum diş ağrısından bile daha kötü bir ağrıya sebebiyet verebilir" uyarısında bulundu.



ÇÜRÜKLERİN ZAMANINDA TEDAVİSİ İLTİHAPLANMAYI ÖNLEMEKTEDİR

Özellikle çekim öncesinde oluşan iltihaplar ve sonrasında ortaya çıkan iltihap durumlarında yapılması gerekenlere de değinen Prof. Dr. Rüştü Cem Tanyel, "Sağlıklı bir dişte iltihap oluşmaz. İltihap oluşmaması için ağız ve diş bakımına özen gösterilmesi gerekir. Çürüklerin zamanında tedavi edilmesi olayın ilerleyip enfeksiyon oluşmasını engeller. Eğer bir dişte enfeksiyon oluşmuş ise çekime ve zamanına hekim karar verir. Enfeksiyon akut bir enfeksiyonsa hekim çekim öncesinde antibiyotik kullanılmasını isteyebilir. Ama kronik enfeksiyonlarda çekim öncesinde antibiyotik kullanılması gerekmez. Vücuttaki herhangi bir enfeksiyonun birinci tedavisi etkinin ortadan kaldırılmasıdır. Eğer etken diş ise ve tedavi edilemiyorsa ivedilikle bölgeden uzaklaştırılması yerinde olur" açıklaması yaptı.