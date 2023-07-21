Eklem ağrısı yaşayanlar dizlerinde sıvı kaybı olanlar! Bu besin eklemlerin bir numaralı ilacı

Eklem ağrılarının sebebi birçok faktöre bağlı olabilir ancak bazı besinler anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. İşte eklem ağrılarına iyi gelebilecek bazı besinler şöyle…
SOMON VE DİĞER YAĞLI BALIKLAR:
Omega-3 yağ asitleri içerdikleri için anti-enflamatuar özelliklere sahiptirler ve eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olur.
ZEYTİNYAĞI:
Doymamış yağlar bakımından zengin olan zeytinyağı, vücuttaki enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.
KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR:
Kabak çekirdeği, keten tohumu, ceviz gibi besinler omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar içerir, bu nedenle eklem sağlığı için faydalı olabilirler.
BROKOLİ VE LAHANA GİBİ YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:
Bu sebzelerde bulunan sülfür içeren bileşikler, eklem ağrılarına iyi gelmeye yardımcı olur.
KİRAZ:
Antioksidan özellikleri sayesinde eklem iltihabını azaltmada etkili olabilecek kirazlar, özellikle eklem ağrıları olan kişilere önerilmektedir.
ANANAS:
Bromelain adı verilen bir enzim içeren ananas, eklem ağrılarına ve şişliklere karşı doğal bir destek sağlayabilir.
ZENCEFİL:
Anti-enflamatuar özelliklere sahip olan zencefil, eklem ağrılarına iyi gelebilir ve eklem sağlığını destekleyebilir.
YEŞİL ÇAY:
Antioksidanlar içeren yeşil çay, vücuttaki enflamasyonu azaltabilir ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
KIRMIZI BİBER:
İçerdikleri kapsaisin, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
SARIMSAK:
Anti-enflamatuar özellikleri olan sarımsak, eklem ağrılarını azaltmada yardımcı olabilir.
ALOE VERA:
Aloe vera bitkisi, anti-inflamatuar ve analjezik özellikleri nedeniyle eklem ağrısını hafifletmede yardımcı olur. Aloe vera jelini, doğrudan cilt üzerine uygulayarak eklem ağrılarına yönelik rahatlama sağlamak mümkündür.
Ayrıca, içerdiği bazı bileşiklerin vücuttaki enflamasyonu azalttığına dair bazı kanıtlar da vardır.