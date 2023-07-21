Eklem ağrısı yaşayanlar dizlerinde sıvı kaybı olanlar! Bu besin eklemlerin bir numaralı ilacı

Eklem ağrılarının sebebi birçok faktöre bağlı olabilir ancak bazı besinler anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. İşte eklem ağrılarına iyi gelebilecek bazı besinler şöyle…

SOMON VE DİĞER YAĞLI BALIKLAR:

Omega-3 yağ asitleri içerdikleri için anti-enflamatuar özelliklere sahiptirler ve eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olur.