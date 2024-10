Engelleri aşan kadın: Kübra Denizci Keskin! Bakın imkansızı nasıl başardı

ONU TANIYANA KADAR EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORDUM

Ahmet'in benimle pistte tanıştıktan sonra bana ulaşmaya çalışması, bana yazması ve bu süreçte yanımda olacağını söylemesiyle kendiliğinden oluşan bir sinerji oluştu. Normalde birazcık bu konulara kapalı bir insandım. Sonuçta engel durumum olduğu için çok evlenmeyi düşünmüyordum. Ama Ahmet ile birlikte zihnimden duygusal engelleri kaldırdım. Sonuçta herkesin hayatında farklı engeller var. Kimisinde fiziksel, kimisinde maddi, kimisinde başka konularla ilgili... Önemli olan iki insanın birbirini sevip hayatta bir şeyler yapabilme motivasyonunun olması... Biz ikimiz birlikte bir şeyleri başarabiliriz, buna inandık ve birlikte yarıştık. Onun da hayallerini gerçekleştirdik. Kendisi Türkiye'de Tırmanma Şampiyonu oldu, rallide yarıştı. Bu çok güzel bir şey. Başarılarımızı, kupalarımızı birlikte kaldırdık.



EVLİLİK TEKLİFİM UNUTULMAZ OLMALIYDI



AHMET KESKİN: Körfez Yarış Pisti'nde araba test etmeye gelmişti, orada yardımcı olmuştum. Onun arabaya binebileceğini ve otomobil kullanabileceğini ilk başta anlamadım. Onun o heyecanı, yüzündeki ifade... Yağmurlu bir gündü ona rağmen arabaya bindi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Heyecanı hoşuma gitmişti. Evlenme kararını vermeden önce ailemle paylaştım. Bu birçok insana zor gelebilir. Neden, bilmediğiniz bir durumla karşılaşıyorsunuz ve her şey sizin için çok yeni olacak. İlk önce tabii çok fazla düşünüp tarttım. Sonuçta bir insanın hayatına giriyorsunuz ve oraya girdiğiniz zaman kararlı olmanız gerekiyor. Bunun muhakemesini çok fazlaca yaptım; ailemle de yaptım, arkadaşlarımla da yaptım. En sonunda biz 'Kübra ile her şeyi başarabiliriz' deyip evlenme kararı aldık. Evlenme teklifini biraz geç yaptım çünkü ben gerçekten unutulmaz bir şey olsun istiyordum. Ailesinin ve arkadaşlarının da orada olmasını istiyordum. Bu bir yarışta olabilirdi. O da Bursa rallisine denk geldi. Bursa'da bütün arkadaşları ve ailesinin olması da çok kolaydı. Birlikte start alıyorduk. Bence en güzeli oldu. Bizim için unutulmaz bir andı.



İNSANLARIN SİZE İNANMASI ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımda çok önemli bir kişi var: Hatice Tulum. Kendisi Hypco'nun CEO'su. Ona hikayemi anlattım. 'Dünyada ralli branşında bir ilki gerçekleştirmek için destek istiyorum' dedim. Kendisi her yarışıma geldi ve benim ana sponsorum oldu. Bunun niye altını çiziyorum, başarılar gelince sponsor bulmak kolaydır. Ama onlar bana daha hiçbir başarım yokken inandı. Takımımın ismi de Hypco Neo Motorspor oldu. 2024 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya başladım. Bu sene şu an kendi kategorimde liderim.