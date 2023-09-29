Günde 3 tane yiyin! Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüp kabızlığı yok ediyor

Kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler zamanla bağırsak florasını bozuyor. Sindirim sorunları, gün içinde oldukça rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kabızlık ve gaz şikayetlerinden kurtulmanın yollarının bazı besinlerden geçtiğini belirtiyor. Buna göre, bağırsakları temizleyen, kabızlık ve gaz şikayetlerini bitiren besinler şöyle;
ZEYTİNYAĞINDA BEKLETİLMİŞ KURU ERİK:
Kuru eriğin sindirim sistemini rahatlattığı herkes tarafından biliniyor ancak uzmanlar zeytintağında bekletildikten sonra tüketildiğinde faydalarının katlanarak arttığını belirtti. 3 tane kuru eriği dilimleyerek üzerine bir kaşık zeyinyağı ekleyin. Bir saat beklettikten sonra tüketin. Kısa sürede bağırsaklarınız çalışacak, sindirim sisteminiz rahatlayacak.
KURU İNCİR:
Sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlayan kuru incir, uyku öncesi bir adet tüketildiğinde sabaha kadar bağırsakların temizlenmesi için etkin rol oynuyor. Bu sayede ertesi gün, güne rahat bir sindirimle başlamanızı sağlıyor.
KURU KAYISI:
Lif, vitamin ve antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru kayısı, sindirim sisteminin rahat çalışabilmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bağırsakta bol miktarda lif bulunduğunda gaz ve şişkinlik gibi şikayetler ortadan kalkıyor. Lif ihtiyacını karşılayan kuru kayısı aynı zamanda bol miktarda A, C, K vitamini içeriyor. Doğal şeker içeriği sayesinde enerji veriyor.
NANELİ YEŞİL ÇAY:
Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için kansere karşı koruyucu olan ve vücut direncini artıran yeşil çay, sindirim sistemini de rahatlatıyor. Günde bir fincan naneli yeşil çay tükettiğinizde hem enfeksiyona karşı koruyor hem de gaz şikayetlerini bitiriyor.
KEFİR:
Probiyotik ihtiyacını karşılayan kefir, kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyor. Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak kefir hem uyku kalitesini artırıyor hem de kabızlık şikayetini bitiriyor.
ZENCEFİLLİ LİMONLU SU:
Özellikle mevsim geçişlerinde sık hastalanıyorsanız, zencefil adeta doğal ilaç görevi görüyor.