Günde 3 tane yiyin! Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüp kabızlığı yok ediyor

Kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler zamanla bağırsak florasını bozuyor. Sindirim sorunları, gün içinde oldukça rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kabızlık ve gaz şikayetlerinden kurtulmanın yollarının bazı besinlerden geçtiğini belirtiyor. Buna göre, bağırsakları temizleyen, kabızlık ve gaz şikayetlerini bitiren besinler şöyle;

ZEYTİNYAĞINDA BEKLETİLMİŞ KURU ERİK:

Kuru eriğin sindirim sistemini rahatlattığı herkes tarafından biliniyor ancak uzmanlar zeytintağında bekletildikten sonra tüketildiğinde faydalarının katlanarak arttığını belirtti. 3 tane kuru eriği dilimleyerek üzerine bir kaşık zeyinyağı ekleyin. Bir saat beklettikten sonra tüketin. Kısa sürede bağırsaklarınız çalışacak, sindirim sisteminiz rahatlayacak.