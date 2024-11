Hakan Mengüç anlattı: "Doğanın bilgeliğindeki bu ayrıntı hayatınızı değiştirecek!"

EGO, KİBİR, BENCİLLİK

Bir yaban kazı sürüsü, onlara katılmak isteyen başka kazları hiçbir zaman geri çevirmez. Doğaya kulak verdiğimizde, yaban kazlarının bu uçuş düzeninde bile bize hayatla ilgili ne kadar çok ders sunduğunu görebiliriz. Onların V şeklindeki uçuşunda bile saklı olan bilgeliği okuyabilmek, evrenin işaretlerini görebilmek bizim elimizde. Doğa, okuyana aslında her dersi en açık haliyle sunuyor değil mi? Ego, kibir, bencillik, kendi çıkarlarına odaklanmak... Bunlar insanın sonradan geliştirdiği yıkıcı alışkanlıklar. Kendini her şeyin merkezine koyan insan, aslında hem ailesine hem topluluğuna hem de toplumuna zarar veriyor. Halbuki, ailemiz, dostlarımız, iş arkadaşlarımız, yoldaşlarımız olmadan biz kimiz ki? Tek başımıza kimseye bir anlam ifade etmiyoruz. Yardıma ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda kimseyi bulamamamızın nedeni de tam burada yatıyor. Hayatta çoğu kez, bir dost eli, bir omuz, küçücük bir destek bizi ayağa kaldırmaya yeter. Fakat o yardımdan mahrum kaldığımızda sorunların içinde kayboluyor, gücümüz tükeniyor ve bazen tekrar ayağa kalkacak dermanı bulamıyoruz. Oysa biz de başkalarının ihtiyaçlarına kayıtsız kaldığımızda aynı döngünün bir parçası oluyoruz. Çoğu zaman, yardıma ihtiyacı olan birine el uzatmak yerine kendi yolumuza devam ediyoruz, sanki hiç zor durumda kalmayacakmışız gibi, sanki asla yardıma ihtiyacımız olmayacakmış gibi... Ve böyle böyle azalıyoruz, eksiliyoruz... Tek başımıza kanat çırpmaya çabalarken birer birer düşüyoruz. Oysa doğa bize sürekli "Birlik olun!" diyor. Her şey bize bu gerçeği haykırıyor; ancak tek başımıza devam etmeye inat ediyoruz. Unutuyoruz ki, birlik olmadan, dayanışmadan, gerçek bir güç ve destek oluşturmadan, hedefimize asla ulaşamayız. Doğa, birlik içinde olmayı bilene her zaman açıkça rehberlik ediyor. Bu seslenişi duyabilenler, hayatta gerçekten ilerleyenler oluyor.