Hamburgerin adı nereden geliyor? Yüzyıllar önce başlayan hikâyesi şaşırtıyor

HAMBURGER KÖFTESİ

MALZEMELER

500 gr. dana kıyma (bir defa çektirilmiş ve dananın döş kısmından)

2 tatlı kaşığı toz hardal

2 tatlı kaşığı pekmez

2.5 tatlı kaşığı galeta unu

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığından az karabiber ve tuz

3 diş rendelenmiş sarımsak

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz, ancak fazla yoğurmuyoruz. Buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamburger köftesi şekli verip döküm ızgaradayüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Hamburger köftesi pişirirken ortasını kürdanla delmek cok önemlidir, yoksa içi kırmızı kalır ve pişmez. İkinci bir püf nokta ise, hamburger köftesi şekli vermek istiyorsanız kavanoz kapaklarını kalıp olarak kullanabilirsiniz.