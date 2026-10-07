Uykusuzluk için melatonin kullananlar dikkat! Uzmanı “uyku ilacı gibi görülmemeli” diyerek uyardı

UYKU İLACI OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Psikiyatrist Gümüşay, melatoninin doğru kişide, doğru zamanda ve uygun dozda kullanıldığında bazı uyku sorunlarında yardımcı olabildiğini belirterek, "Ancak her uyku problemi için geçerli, evrensel bir 'uyku ilacı' olarak görülmemeli. Yalnızca alınan miktar değil, hangi saatte alındığı da önem taşıyor. Yanlış zamanda alınan melatonin beklenen etkiyi göstermeyebilir. Kişinin biyolojik saatini istenmeyen bir yöne kaydırabilir" dedi.

UYKUSUZLUK MU BAŞKA BİR SORUN MU?

Psikiyatrist Gümüşay, uykusuzluğun bazen başka bir psikiyatrik veya fiziksel sorunun belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Depresyon, kaygı bozuklukları, bipolar bozukluk, madde kullanımı, huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi, tiroit hastalıkları veya kullanılan bazı ilaçlar uyku problemlerinin altında yatabiliyor. Özellikle kişinin uyku ihtiyacının belirgin şekilde azalması, buna karşın kendisini aşırı enerjik hissetmesi, hızlı konuşması ve düşüncelerinin hızlanması gibi belirtiler varsa durum yalnızca 'uyuyamıyorum' şeklinde değerlendirilmemeli. Bu belirtiler mani veya hipomani tablosuyla ilişkili olabilir. Yalnızca melatonin kullanarak belirtileri bastırmaya çalışmak, altta yatan durumun değerlendirilmesini geciktirebilir."