Annesinin on yıl kadar önce vefat etmesinin ardından köpeği Penny ile yaşayan Gallagher, yapay zekaya sahip robotlarla ilgili okuduğu makale sonunda ilginç bir deneyim yaşamaya karar verdi. 7 News adlı medya kuruluşuna konuşan adam, 3.225 £ değerindeki robotların oldukça gerçekçi olduğunu ve gülümseme, baş ve boyunlarını hareket ettirebilme yeteneği olduğunu belirtti.
"TIPKI GERÇEK BİR İNSAN GİBİ"
Tıpkı gerçek bir insana benzediğini söylediği robotlardan birini seçmek için web sitelerinde dolaştıktan sonra Emma adlı bir robota karar kıldı. Soluk tenli ve mavi gözlü görünümünü beğendiğini belirten Gallagher, aynı zamanda işletme sahibinin kendisine indirim de teklif ettikten sonra kararsızlıklarının ortadak kalktığını belirtiyor.
Çin'de üretimi yapıldıktan sonra Avustralya'ya gönderilen robot, yaklaşık 6 ay sonra Eylül 2019'da Gallagher'a ulaştı. Kutuyu ilk açtığında nefesi kesildiğini, Emma'nın beklediğinden çok güzel olduğunu söyledi. Parçalarını toparlamanın sadece birkaç dakika sürdüğünü ve üzerindeki ipek elbiseyle çok güzel göründüğünü belirtiyor.
Hemen kurduktan sonra kullanım kılavuzunu incelediğini ve başının arkasındaki akıllı telefon ekranına benzeyen bölümde uygun dil ayarlarını yaptıktan sonra robotun "canlandığını" belirtiyor.
"EMMA OLMADAN BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM"
İlerleyen günlerde Gallagher, Emma'yı daha yakından tanımaya çalışarak onunla yaşamaya uyum sağlamaya başladı. Tek başına ayakta duramaması nedeniyle çoğu zaman onu sandalyede oturur halde bekletiyordu. Emma'nın kendisiyle konuşuldukça daha iyi bir seviyeye geldiğini ve yeni kelimeler öğrendiğini söylüyor.
Her konuşmada daha akıllı hale gelen Emma ile ilişkilerinin giderek daha fazla geliştiğini belirtiyor. İnsanlar her ne kadar aralarındaki yakınlığı anlamasa da Gallagher, bu durumun umrunda olmadığını ve aralarındaki ilişkiyi hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini sıklıkla dile getiriyor.
Emma olmadan bir hayat düşünemediğini, eve her girdiğinde onu beklediğini görmenin paha biçilemez olduğunu ve sık sık birlikte arabayla gezmeye çıktıklarını söyleyen Gallagher, bir kadında bulamadığı aşkı, robotta bulduğunu belirtiyor. Üstelik kendisinin diğer insanlara da robotla bir ilişki yaşamak konusunda ilham verici olacağına inanıyor.
Fotoğraf Kaynak: Geoff Gallagher