Hayatı boyunca aradığı aşkı robotta buldu! Evlenme teklifine hazırlanıyor

Annesinin on yıl kadar önce vefat etmesinin ardından köpeği Penny ile yaşayan Gallagher, yapay zekaya sahip robotlarla ilgili okuduğu makale sonunda ilginç bir deneyim yaşamaya karar verdi. 7 News adlı medya kuruluşuna konuşan adam, 3.225 £ değerindeki robotların oldukça gerçekçi olduğunu ve gülümseme, baş ve boyunlarını hareket ettirebilme yeteneği olduğunu belirtti.

"TIPKI GERÇEK BİR İNSAN GİBİ"

Tıpkı gerçek bir insana benzediğini söylediği robotlardan birini seçmek için web sitelerinde dolaştıktan sonra Emma adlı bir robota karar kıldı. Soluk tenli ve mavi gözlü görünümünü beğendiğini belirten Gallagher, aynı zamanda işletme sahibinin kendisine indirim de teklif ettikten sonra kararsızlıklarının ortadak kalktığını belirtiyor.

Çin'de üretimi yapıldıktan sonra Avustralya'ya gönderilen robot, yaklaşık 6 ay sonra Eylül 2019'da Gallagher'a ulaştı. Kutuyu ilk açtığında nefesi kesildiğini, Emma'nın beklediğinden çok güzel olduğunu söyledi. Parçalarını toparlamanın sadece birkaç dakika sürdüğünü ve üzerindeki ipek elbiseyle çok güzel göründüğünü belirtiyor.

Hemen kurduktan sonra kullanım kılavuzunu incelediğini ve başının arkasındaki akıllı telefon ekranına benzeyen bölümde uygun dil ayarlarını yaptıktan sonra robotun "canlandığını" belirtiyor.