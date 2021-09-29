Herkes dalga geçmişti! Şimdi ayda 4500 dolar kazanan o ördek olmak istiyorlar

TikTok'ta 2,7 milyondan fazla takipçisi olan evcil bir ördek olan Munchkin, sahibi Krissy Ellis ile girdiği eğlenceli halleri sergileyen videolarla interneti kasıp kavurdu. Tüm dünyadan birçok insanın dikkatini çeken bu görüntüler, Munchkin'i oldukça popüler hale getirdi.

"DÜNYANIN EN ŞIMARIK ÖRDEĞİ"

Kanalları Dunkin Ducks, adını Ellis'in geldiği küçük kasabadan alıyor. New York Post'a verdiği röportajda, Milford, Pennsylvania'nın yalnızca tek bir trafik ışığı olduğunu ve mevcut tek fast food zincirinin Dunkin Donuts olduğunu açıkladı. Böylece Dunkin Ducks doğdu.

Krissy Ellis, ördeği için; "Munchkin, içinde biraz diva biraz sevimlilik olan bir ördek" dedi. "Dünyanın en şımarık ördeği olabilir." diyerek sevimli ördeğin karakter özelliklerine de vurgu yapıyor. Ördek, Ellis'in viral ününe büyük katkı sağladığı için şımarık olmasının nedenini anlamak kolay. Her ne kadar biz onları viral videoları ile tanımış olsak da Krissy ve Munchkin'in yolculukları çok daha öncesine dayanıyor.

BİR EVCİL ÖRDEK NASIL BU KADAR ÇOK PARA KAZANIYOR?

Ellis'e göre, henüz on altı yaşındayken evcil hayvanını her yere götürmeye başladı, küçük yürüyüşler için bile Munchkin'den ayrılmıyordu.. Ne yazık ki, bu lisede bazı zorbalığa uğramasına yol açtı, ancak bunun onu korkutmasına asla izin vermedi. Sonunda Munchkin için bir Instagram oluşturdu ve asıl hikaye bundan sonra başladı.

Munchkin sayesinde, Krissy Ellis, hayal bile edemeyeceği kadar fazla para kazanmaya başladı. Aylık gelirinin çok daha iyi hale gelmesini ise ufak bir karşılaştırmayla açıklıyor. "İçeriğimi oluşturup yayınlayarak yaklaşık yarım saatte bir markette haftada 40 saatten fazla çalışarak kazandığımdan daha fazla para kazanıyorum" diyerek aradaki büyük uçurumu gözler önüne seriyor.

"ZORBALIĞA UĞRADIĞINIZDA KENDİNİZDEN VAZGEÇMEYİN"

TikTok Yaratıcı Fonu ve diğer sponsorluk anlaşmaları sayesinde, işinden ayda yaklaşık 4.500 dolar kazanıyor. Bu, yılda 50.000 doların bir rakama denk geliyor.

Ellis'in tüm insanlara ise önemli bir tavsiyesi var: "Bir gün zorbalığa uğradığınız şey insanların sizi sevmesinin nedeni olacak" diyor. Kendisine nefretle yaklaşan ve uğraşan herkesin şu an çevresinde olmak istediğini söyleyen Ellis, insanlara sevdikleri şeyden vazgeçmemelerinin bir örneği haline geliyor. Üstelik sayesinde evcil bir ördeğe sahip olmanın, sanıldığından çok daha iyi ve daha karlı olduğu ortaya çıktı.