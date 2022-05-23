İnsan yüzünde binlerce yaşıyor: Yıkamakla geçmiyor, temasla bulaşıyor!

Yaygın olarak görülen cilt sorunları, birçok sebebe dayalı olarak ortaya çıkabiliyor. Bunların arasındaki en sık karşılaşılanlardan biri de parazit yayılımı. Demodeks, ciltte doğal olarak yer alan ve cilt florasının bir parçası olan parazit türlerinden biri. Fakat cilt yüzeyinde fazla artış göstermesi, kirpik diplerinde, gözlerde ve ciltte oldukça rahatsız edici sonuçlara neden olabiliyor. İnsan temasıyla bulaşmasının yanı sıra yıkamakla da kurtulamadığınız bu parazitle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Dermatolog Doç. Dr. Gökhan Okan anlattı.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:30

Demodeks her yaş grubunda görülebilen, deri florasının üyesi olan bir parazittir. Parazit; uzun,ince net bir kafa-gövdeye, karın ve dört çift bacağa sahiptir. Özellikle geceleri karanlıkta hareket ederler. Demodeks parazitinin farklı türleri olmakla birlikte insanda en çok Demodeks folliculorum ve Demodeks brevis türü görülür. Yaşam süreleri 15 gün kadardır. Parazit sebum ve epitel içeriği ile beslenir. Çocukluk döneminde cildin sebum adı verilen yağ bezlerinin ürettiği yağ salgısı az olduğundan parazit sayısı da azdır. Yaşla birlikte ciltte sebum üretimi artar, parazitin üremesi de kolaylaşır. Yağ bezlerinin yoğun olduğu yerlerde yoğun olarak bulunur. Alın, yanaklar, çene, burun, göz kapağı, kirpik, kaş, saçlı deri, dış kulak yolu, koltuk altı ve genital bölge parazitin yoğum olduğu bölgelerdir. Parazitin insandan insana yakın temasla bulaştığı gösterilmiştir..

Cilt üzerinde nasıl ortaya çıkar? Demodeks akarları, yaşam evresini kıl folikülleri ve sebase bezlerde geçirir. Kıl folikülleri içinde erkek ve dişi akarlar çiftleşir ve gebe dişi yumurtalarını sebase bezlere depolar. Sebase kanallardaki tüm yumurtalar olgunlaşma evrelerini geçirdikten sonra erişkin hale gelir, kıl folikülü açılır, kıl folikülünden cilde ilerler ve sonra yeniden bir kıl folikülüne girer. İnsanda bu şekilde bir yayılma görülür. Genel olarak, akarlar geceleri yumurtalarını bırakmak için dışarı çıkarlar. Aydınlıkta folliküllerin içerisine yerleşmektedirler. Hangi durumlarda tehlike barındırır? Demodeks paraziti deri florasının bir üyesi olduğundan kişinin genetik zemini ve bağışıklık sisteminin durumu o kişide sayısının artmasına ve hastalığa sebep olmasına zemin hazırlar. Kişinin bağışıklık sistemini bozan hastalıklar,bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı, lenfoma, lösemi gibi kanserler ve HIV gibi immün sistemi etkileyen ağır enfeksiyon durumlarında demodeks paraziti kaynaklı hastalıklar daha sık görülür. Fakat sayıca artmalarına rağmen hastalıkların nasıl geliştiğinin kesin nedeni belli değildir.