İnternet fenomeni deve kuşu Emmanuel’le tanışın! Keşke benim olsa diyeceğiniz Emmanuel’in kalp ısıtan hikayesi...

İzleyiciler Emmanuel'in komik videolarını ve Blake'le yaptığı komik atışmaları izlerken çok eğleniyor. Platformdaki videoların izlenmesi milyonlara ulaştı ve her geçen gün daha da artıyor.

Çiftlikteki günlük işlerini anlatan ve çeşitli bilgiler veren Taylor Blake'in videoları kısa süre içerisinde Emmanuel tarafından kesintiye uğruyor. Uzaktan uyaran Blake'e karşı oldukça umursamaz bir tavır takınan Emmanuel ısrarla kamerayı gagalayarak devirmeye çalışıyor.

Emmanuel adlı bu kuş, Knuckle Bump Farms'ta diğer birçok hayvanla birlikte yaşıyor. Taylor Blake ise bu çiftlikte çalışan ve çiftlik hayvanları hakkında bilgilendirici videolar oluşturan veya daha doğrusu "oluşturmaya çalışan" bir içerik üreticisidir.

Bununla birlikte, Blake çoğu zaman videosunu çekmeye başladığında, video kayıt cihazını son derece merak ediyor gibi görünen bu kuş tarafından kesintiye uğruyor.