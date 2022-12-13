İnternet fenomeni deve kuşu Emmanuel’le tanışın! Keşke benim olsa diyeceğiniz Emmanuel’in kalp ısıtan hikayesi...

İzleyiciler Emmanuel'in komik videolarını ve Blake'le yaptığı komik atışmaları izlerken çok eğleniyor. Platformdaki videoların izlenmesi milyonlara ulaştı ve her geçen gün daha da artıyor.
Çiftlikteki günlük işlerini anlatan ve çeşitli bilgiler veren Taylor Blake'in videoları kısa süre içerisinde Emmanuel tarafından kesintiye uğruyor. Uzaktan uyaran Blake'e karşı oldukça umursamaz bir tavır takınan Emmanuel ısrarla kamerayı gagalayarak devirmeye çalışıyor.
Emmanuel adlı bu kuş, Knuckle Bump Farms'ta diğer birçok hayvanla birlikte yaşıyor. Taylor Blake ise bu çiftlikte çalışan ve çiftlik hayvanları hakkında bilgilendirici videolar oluşturan veya daha doğrusu "oluşturmaya çalışan" bir içerik üreticisidir.
Bununla birlikte, Blake çoğu zaman videosunu çekmeye başladığında, video kayıt cihazını son derece merak ediyor gibi görünen bu kuş tarafından kesintiye uğruyor.
Blake ise her seferinde Emmanuel'i durdurmaya çalışıyor ve "Hayır, Emmanuel, dur" gibi komutlar vererek durmasını ister, ancak kuş, çoğu zaman bu durumdan etkilenmiyor gibi görünüyor. Videoların çekimi esnasında çerçeveye girip kameraya eğlenceli bir şekilde bakan Emmanuel, zaman zaman kamerayı düşürmek için gagalamaya bile kalkıyor.
Emmanuel'in maskaralıklarını izlemek için Blake'in hesabını ziyaret eden kitle ise giderek büyüyen takipçi sayılarına ulaştı. Ancak çiftlikte Emmanuel kadar sevilen bir diğer hayvan da Princess. O da genelde Blake video çekerken kollarını ısırıyor. Emmanuel'in kız kardeşleri olan Ellen ve Regina'yı da zaman zaman kamerada görmek mümkün. Onlar da aynı şekilde kamerayı gagalamayı seviyor. Sevilen videoların hesabı ise 2,5 milyondan fazla takipçi kazandı ve bu sayı artmaya devam ediyor.
EMULAR HAKKINDA
Emular, Avustralya'ya özgü uçamayan kuşlardır ve aynı zamanda dünyanın yaşayan en büyük ikinci kuş türüdür. Devekuşundan sonra gelen uçamayan koşucular 1,5 metreden daha uzundur ve 45 kilodan daha ağır olabilir.
Bu kuşlar, cassowary'leri de içeren Casuariiformes takımının Dromaiidae ailesinin yaşayan tek üyesidir. Bu görkemli canlı genellikle koyu gri bir baş ve boyun ile kahverengidir. Saatte yaklaşık 50 km hızla koşarak ayaklarıyla çok hızlı hareket edebilirler.
Emuların büyük üç parmaklı ayakları vardır ve bunları saldırganları veya yırtıcılarılardan kendilerini korumak için kullanırlar. Vahşi yaşamda, bu kuşlar yiyecek ve su bulmak için yüzlerce mil koşarlar, bu nedenle vücutlarının bu günlük işler için büyük miktarlarda yağ depolayacak bir mekanizması bulunmaktadır. Diyetlerinin büyük bir kısmı tohumlar, meyveler, çiçekler ve genç sürgünlerden oluşur.