Kalbinizi ısıtacak o görüntü! Yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi

Anne kedi ve diğer yavrular ise mahsur kalan kedinin kurtarılmasını bekledi. Kurtarılan yavru kedi annesine ve kardeşlerine kavuştu.

Olay, Muhammed Çorbacıoğlu Caddesi üzerinden bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mağazayı açan iş yeri sahibi Faruk Mucan, yavru bir kedinin sesini duydu.

Yavru kedinin mağazadaki bir rafın içinde mahsur kaldığını gören Mucan, tüm çabalarına rağmen yavru kediyi olduğu yerden çıkarılamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Bu anlarda anne kedi ve yavru kedinin kardeşleri kurtarılmasını bekledi. Kurtarılan yavru kedi annesine ve kardeşlerine kavuştu. İşte saniye saniye o anlar...

Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video