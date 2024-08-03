Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video
Elazığ merkezde bulunan giyim mağazasına girerek mahsur kalan yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu mağaza sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne kedi ve diğer yavrular ise mahsur kalan kedinin kurtarılmasını bekledi. Kurtarılan yavru kedi annesine ve kardeşlerine kavuştu.
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