Kanserden bile daha ölümcül! Kalbinizdeki bu belirtiye dikkat...

Kalbin düzenli elektriksel uyarıya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Kalkan, "İşte bu uyarı yine kalbin içinde olan özelleşmiş elektrik sistemleri sayesinde sağlanır. Kalbin içinde düzenli elektriksel uyarı sağlayan odaklar ve bu uyarıyı tüm kalp dokusuna eşit ve senkronize dağıtan elektrik yolakları mevcuttur. Kalp dakikada 60-100 arası elektrik uyarıyı üretir ve kalbin kasılmasını sağlar. Bu sayede döngü sorunsuz devam eder. Kalp başlıca, kasılma görevi gören odacıklar, bunların arasında kontrollü geçiş yapan kapakçıklar ve bu düzeni sağlayan elektriksel bölgelerden oluşan kompleks ve özel bir organdır" dedi.





Kalp yetersizliğinin, kalbin yapısal veya fonksiyonel bozulmasından kaynaklanan vücudun ihtiyacı olan oksijeni ve gerekli maddeleri taşıyan kanı dokulara yeterli miktarda gönderememesi sonucunda gelişen bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kalkan, şöyle dedi: "Birçok nedene bağlı gelişebilen bu hastalıkta kalbin sol veya sağ taraflı pompa fonksiyonlarını göstermede bozukluklar yaşanır. Kalp döngüsünü sağlayabilmesi için daha fazla yorulmaya başlar. Kalbin pompa fonksiyonlarında görülen bu bozukluklar bir süre sonra diğer organları ve hormonal sistemi negatif anlamda etkilemeye başlar. Kalp yetersizliği başta dolaşım sistemi organları ile birlikte diğer organ ve hormonal sistemlerin birlikte etkilendiği karmaşık bir klinik durumdur."