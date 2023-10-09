Kedi kurtarma operasyonu! Antenlerin arasına sıkışmıştı...

Duyduğu gürültü üzerine dışarı çıkan ve kedisini antenin üzerinde gören Vural, komşusunun evde olmaması üzerine itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen tfaiye ekibi kediyi kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye ekibi evin önünde bulunan bir koltuğu kedinin bulunduğu katın hizasına getirerek, düşme ihtimaline karşı önlem aldı.İtfaiye merdiveniyle antene ulaşan görevliler, korktuğu için anten demirlerinde duran kediyi almakta zorlandı.