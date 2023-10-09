Kedi kurtarma operasyonu! Antenlerin arasına sıkışmıştı...

Denizköşkler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında oturan Bahar Vural'ın 'Çiko' ismini verdiği kedisi balkondan düştü. Kedi, bir alt kattaki evin duvarına monte edilen çanak antenin demirlerine düştü.
Duyduğu gürültü üzerine dışarı çıkan ve kedisini antenin üzerinde gören Vural, komşusunun evde olmaması üzerine itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen tfaiye ekibi kediyi kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye ekibi evin önünde bulunan bir koltuğu kedinin bulunduğu katın hizasına getirerek, düşme ihtimaline karşı önlem aldı.İtfaiye merdiveniyle antene ulaşan görevliler, korktuğu için anten demirlerinde duran kediyi almakta zorlandı.
Vural, " Dördüncü kattan düştü ben sesleri duydum. Bir baktım antenin üzerinde. Bizim kedimiz, ev kedisi Çiko 2 yaşında. Hiçbirşey bilmiyor dışarıya dair. Umarım itfaiye yardımcı olur " diye konuştu.