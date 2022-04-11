Kinder krizi devam ediyor! Belirtilerine dikkat...

Salmonella insandan insana bulaşabilen çok bulaşıcı bir hastalık türüdür. Tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Çubuk şeklinde bir bakteri türüdür.

Salmonella bakterisi bir tür gıda zehirlenmesi, tifo ve paratifo hastalığına yol açabilen bir bakteri türüdür. Sindirim sistemi içerisinde enfeksiyonlar oluşturarak ishal veya dizanteri sebebi olarak da bilinirler. Salmonella enfeksiyonlarının oluşturduğu tabloya salmonello denir. İnsanlarda 2500'den fazla alt tipi vardır ancak, 1400 civarında alt tip insanda hastalık yapabilir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin bildirisine göre Avrupa Birliği'nde görülen gıda kaynaklı her 3 salgından 1'inin sebebi salmonella bakterisidir. Salmonella, özellikle sindirim yollarından sorumlu en yaygın 2. bakteri olarak tespit edilmiştir ve her yıl Avrupa Birliği'nde salmonella kaynaklı 100 bin civarında vaka rapor edilmekte.

SALMONELLA NEREDEN BULAŞIR?

Salmonella insanların ve hayvanların bağırsaklarında zaten doğal olarak yaşayan bir bakteri türüdür. Yaygın olarak en çok tavuk ve yumurtasında bulunmaktadır. Ayrıca dışkı ile bulaş olduktan sonra, sular ve bu sularla işlem görmüş tüm gıdalar risk altındadır. Kantin, yurt, hastane yemekhaneleri, restoranlar gibi toplu yemek üretilen ve tüketilen yerlerden bu hastalığın bulaştığı bilinmektedir.

Salmonella bakterileriyle bir şekilde temas etmiş olan herhangi bir suyu veya sıvıyı içmek, yemeği yemek salmonella gıda zehirlenmesine neden olur. İnsanlar genellikle çiğ yiyecekler ya da başkaları tarafından ele alınan hazır yiyecekler yiyerek rahatlıkla maruz kalır ve insandan insana bulaşabilir.

İnsanlar tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayınca ya da yanlış yıkadığında salmonella çok çabuk yayılabilir. Sürüngenlere, kuşlara ya da evcil hayvanlara dokunmak da bakterinin yayılmasının başka bir nedenidir. Yemekleri yüksek ateşte pişirmek veya sütün pastörize edilmesi salmonella bakterisini öldürür. Çiğ, az pişmiş veya pastörize edilmemiş besinleri tüketmemiz durumunda risk altında olabiliriz.