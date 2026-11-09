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Kolajeni sessizce yok ediyor! Cildinizi yaşlandıran beslenme hatası ortaya çıktı

Cilt yaşlanmasına karşı beslenme düzeninizi değiştirmek gençlik kremleri veya serumları kadar etkili olabilir. Uzmanlar; lahana ve ıspanak gibi yeşil sebzelerin cilt elastikiyetini koruduğunu, yağlı balıkların ise yüksek Omega 3 içermesi nedeniyle cildi nemli tuttuğunu söylüyor.

SABAH İNTERNET Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 09:49 PAYLAŞ ABONE OL

Yaşlandıkça cildinizin daha az dolgun görünmesinin nedeni 20'li yaşlarınızın ortalarından itibaren, cilde yapı ve güç veren bir protein olan kolajenin hızla parçalanmaya başlaması. Bu da cildimizin kalınlığının ve gücünün yılda yaklaşık yüzde 1,5 oranında azaldığı anlamına geliyor. Dermatolog ve beslenme uzmanı Dr. Thivi Maruthappu'ya göre, genetik, güneş hasarı ve kirlilik gibi faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarımız da burada önemli rol oynuyor.

BAĞIRSAK İÇİN ZARARLI

BBC Türkçe'nin haberine göre; Dr. Maruthappu, "Çok fazla rafine şeker, insanların 'şeker düşmesi' olarak adlandırdığı duruma neden olabilir" diyor. Diğer adıyla glikasyon yani fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin kolajen gibi proteinlerle reaksiyona girerek hücre fonksiyon bozukluğuna yol açması. Bu durum, ciltteki kolajenin sertleşmesine neden oluyor, cilt elastikiyetini kaybediyor. Öte yandan Dr. Maruthappu aşırı işlenmiş kırmızı et ve kızarmış yiyeceklerden oluşan bir beslenmenin, donukluk, rozasea, sivilce ve solgun bir cilt gibi diğer cilt sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Dr. Maruthappu, "Aşırı işlenmiş gıdalar bağırsak sağlığını bozar, bu durum da ciltte daha fazla inflamasyona katkıda bulunabilir. Bu da cilt yaşlanmasını hızlandırabilir" diyor.