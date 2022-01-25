Koronavirüs geçiren kişilerde bu şikayet arttı! Uzman isim ‘tehlikeli olabilir’ diyerek uyardı…

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Lenf bezi, beyaz kan hücrelerini depolayan bezlerdir. Beyaz kan hücreleri, istilacı organizmaları yok etmekten sorumludur." dedi

Lenf bezleri vücudumuzun her yerinde bulunabilir ancak en önemli yerler şöyledir;

Koltuk altlarında

Çene altında

Boynun her iki tarafında

Köprücük kemiklerinin iki tarafında

Kasıklarda

DOKUNDUĞUNUZDA AĞRI VARSA DİKKAT!

"Boyun bölgelerinde oluşan şişlikler çocuk ve yetişkinlerde zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Lenf bezi şişkinliği çoğu zaman soğuk algınlığı belirtisi olabildiği gibi zaman zaman da ciddi hastalıkların habercisidir." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, lenf bezleri şişmesinin hangi durumlarda tehlikeye dikkat çektiğini şöyle sıraladı;

1 cm boyutundan başlayıp gün geçtikçe büyüyorsa

Lenf bezi ağrılıysa

Sayısı çoğalıyorsa

Birbirine yapışıksa ve oynatılamıyorsa mutlaka bir hekime görünmek gerekiyor.

BU BELİRTİLER NADİREN ORTAYA ÇIKIYOR

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Koronavirüsün klasik şikayetleri arasında; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrıları gibi bulgular var. Ancak bazı bulgular daha az görülüyor." dedi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarına şöyle devam etti;

Koronavirüsün az rastlanan belirtileri şu şekildedir;

İshal Kırmızı göz hastalığı Lenf bezlerinin şişmesi Bilinç bulanıklığı

"Koronavirüse yakalanan kişilerde lenf bezi şişkinliği kişiden kişiye değişebilir. Covid-19 aşıları sonrası 24-48 saat arasında ortaya çıkabilecek kısa süreli yan etkiler ortaya çıkabilir. Aşı sonrası nadir de olsa lenf bezi büyümesine neden olabiliyor. Bu yan etki normal kabul edilen, hafif düzeyde, birkaç gün içinde kendi kendine yok olabilecek yan etkidir."

AŞI SONRASI NEDEN LENF BEZİ BÜYÜYOR?

"Aşı sonrası çocuk ve yetişkinlerde bağışıklık sistemi çalışarak antikor ordusu oluşuyor ve koltuk altındaki lenf bezlerinin şişmesi durumu görülebilir. Aslında bu vücudun kontrol mekanizmasıdır. Vücuda yabancı bir madde girdiğinde lenf bezleri görev almaktadır."

"Özellikle koronavirüs enfeksiyonunda lenf bezlerinin şişmesi daha çok 20-40 yaş arası gençlerde sık rastlanıyor. En fazla 1-3 gün sonrasında kendi kendine yok oluyor. Nadiren de olsa 14 gün süren lenf bezi şişkinliği ortaya çıkabiliyor. Bu tamamen bağışıklık sisteminin çok fazla aktive olmasına bağlı olan bir durumdur."