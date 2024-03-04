Lacivert Dergi 110. sayısında “Şehir ve Ramazan” dosyasıyla raflarda

Dosyada Ekrem Demirli "Şehir ve Ramazan: Ramazan kültürüyle orucu unutmak" başlığıyla orucun gayesi hakkında bir yazı kaleme alıyor. Bercan Tutar "Küresel ve ulusal siyasette "büyük şehirler sorunu" başlığıyla mega kentler eksenli yeni feodalizm ile yeni federalizm eğilimlerinin dünyayı sarmasından bahsediyor. Birol Biçer "Değeri bilinmesi gereken gerçek kozmopolis: İstanbul" başlığıyla İstanbul'u özel, önemli, değerli ve stratejik kılan unsurları ele alıyor. Cengiz Alğan "CHP'de yerel yönetim zihniyeti" başlığıyla CHP'nin seçim sürecinde parti içi karışıklığını anlatıyor. Dursun Çiçek "Yer'siz/yurt'suz mekânlar ve şehrin müteâl bağlamı" başlığıyla şehir ve insan arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Süleyman Kızıltoprak "Ramazan'da mahyaların aydınlattığı şehirler: Saadet mekânları" isimli yazısında İslam beldelerinde ve ülkemizdeki Ramazan kültürünü anlatıyor. Gökhan Ergür "Ruhun yeniden inşası: Ramazan" isimli yazıda Ramazan'ın dünya telaşından sıyrılıp hakikat üzerine düşünmemize olanak sağladığından bahsediyor.

Dosyanın diğer makaleleri ise Enis Doko'nun "Çağdaş şehirlere eleştirel bir bakış" Süleyman Faruk Güncüoğlu'nun "Şehir ve Aidiyet" Ahmet Özhan'ın "Ötekisizlik üzerine-1" ve Erol Erdoğan'ın "Herkesin sevdiği, çocukların daha çok sevdiği bir ay: ramazan" isimli yazıları oluyor.

Hayat bilgisi bölümünde Saliha Erdim "Hayat kalitemiz için kendimize nasıl yardımcı olabiliriz?" başlığıyla hayat kalitemizi nasıl artırabileceğimizi anlatıyor. 3 Soru 3 Cevap'a bu ay "Filistin, tüm insanları zulme karşı tek yürek olmaya çağırıyor" diyen Hanzala Çeviri konuk oluyor. İbrahim Altay'ın "İbrahim Efendi'nin Astral Seyahatleri", Samet Şahin'in "Ramazan'da israfı nasıl azaltırız?" ve Funda Karayel'in "Yapay zekânın yıldızlarıyla tanışmaya hazır mısınız?" yazılarının yer aldığı bu sayıda Gıkı Çıkan Adamlar bölümünde Mehmet Teber "Ebeveynliğin kalitesi artıyor" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor.