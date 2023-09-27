Mide yanması deyip geçmeyin! Kanserin ilk belirtisi gün içinde kendisini böyle gösteriyor

Gırtlak kanseri gibi bazı kanser türleri, ses kısıklığına neden olabilir.

Özellikle mide veya yemek borusu kanseri gibi sindirim sistemi kanserleri, ilerleyen evrelerinde mide yanması gibi belirtilere yol açabilir.

Bu nedenle, sürekli veya şiddetli mide yanması yaşanıyorsa, özellikle diğer belirtiler de eşlik ediyorsa, derhal bir uzmana danışmak gerekir.

Bu belirtiler direkt olarak kanserin varlığını göstermez. Eğer, bu belirtilerden birkaçını yaşıyorsanız bir uzmana danışmalısınız.