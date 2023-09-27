Mide yanması deyip geçmeyin! Kanserin ilk belirtisi gün içinde kendisini böyle gösteriyor

İSTENMEYEN KİLO KAYBI:
Aniden ve açıklanamayan bir şekilde yaşanan kilo kaybı, kanserin belirtileri arasındadır. Ani iştah kaybı veya tam tersi sürekli yaşanan açlık hissi kanserin belirtileri arasındadır.
YORGUNLUK VE HALSİZLİK:
Sürekli yorgun hissetme, halsizlik ve enerji eksikliği gibi belirtiler kanserin işareti olabilir. Gün içinde sebepsiz yere aniden yoruluyorsanız, geçmeyen halsizliğiniz varsa ve sürekli hasta gibi hissediyorsanız ihmal etmeden bir uzmana danışmalısınız.
AĞRI:
Kanser, genellikle vücudun çeşitli bölgelerinde ağrıya neden olabilir. Bu ağrının oluştuğu bölge, kanser türüne göre değişir. Özellikle ilerlemiş evrelerde, ağrı daha belirgin hissedilir.
CİLT DEĞİŞİKLİKLERİ:
Ciltte renk değişiklikleri, lezyonlar, kabarıklıklar veya yaralar olabilir. Geçmeyen yaralar, vücutta aniden ortaya çıkan benler cilt kanseri habercisi olabilir.
İDRAR VE DIŞKI DEĞİŞİKLİKLERİ:
İdrar renginde veya dışkıda değişiklikler, idrar yaparken ağrı veya zorlanma gibi belirtiler kanserin bölgelerine bağlı olarak ortaya çıkabilir.
SOLUNUM SORUNLARI:
Kanser, akciğerlerde veya solunum yollarında sorunlara yol açabilir, bu da öksürük, nefes darlığı veya kanlı balgam gibi belirtilere neden olabilir.
SES KISIKLIĞI:
Gırtlak kanseri gibi bazı kanser türleri, ses kısıklığına neden olabilir.
MİDE YANMASI:
Özellikle mide veya yemek borusu kanseri gibi sindirim sistemi kanserleri, ilerleyen evrelerinde mide yanması gibi belirtilere yol açabilir.
Bu nedenle, sürekli veya şiddetli mide yanması yaşanıyorsa, özellikle diğer belirtiler de eşlik ediyorsa, derhal bir uzmana danışmak gerekir.
Bu belirtiler direkt olarak kanserin varlığını göstermez. Eğer, bu belirtilerden birkaçını yaşıyorsanız bir uzmana danışmalısınız.