Neden aynada kendimizi fotoğraflardan daha güzel görürüz? Ardındaki asıl neden...

İşte bilmeniz gereken gerçekler…
AYNA BİR YANSIMAYI İŞARET EDER
Her ne kadar sabah dişlerimizi fırçalarken bize bakan yüz karşısında rahat ve alışık olduğumuz kişi olsak da, ayna aslında gerçek biz değiliz. Bu bir yansıma, yani tersten nasıl göründüğümüzü gösteriyor. Kendimizin tersini görmeye o kadar alışmışız ki fotoğraflarda nasıl göründüğümüzü görmek şaşırtıcı olabiliyor. Ve eğer mükemmel bir simetriye sahip bir yüzünüz yoksa, kendinizin fotoğraf versiyonu daha da farklı olabilir.
Psikoloji Merkezi direktörü Pamela Rutledge,"Kendimizi her zaman aynada görüyoruz; dişlerinizi fırçalıyorsunuz, tıraş oluyorsunuz, makyaj yapıyorsunuz" dedi. "Aynada kendinize bakmak kendinize dair kesin bir izlenime sahip olmanızı sağlıyor. Bu aşinalığa sahipsiniz. Aşinalık hoşlanmayı doğurur. Yüzünüzün o görünümüne yönelik bir tercih oluşturursunuz."
Bilim insanları buna "sadece maruz kalma" etkisi adını veriyor. Temel olarak bu, psikolog Robert Zajonc'un bulduğu, insanların en aşina oldukları şeylere olumlu tepki verdiklerini söyleyen bir davranış. Yani kendinizin ters çevrilmiş bir versiyonunu gördüğünüzde, kendinizden hoşlanmazsınız, hatta onu tuhaf bulursunuz çünkü bu, alıştığınızın tam tersidir.
Yani aynada daha iyi göründüğümüzü düşünsek de, fotoğraflarda gerçekten daha iyi görünüyor olsak bile psikolojik olarak böyle hissetmeye daha yatkınızdır.
KAMERA MERCEĞİ DE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAR
Peki eğer aynadaki yansımanız gerçek siz değilse, bu beğenmediğiniz fotoğraflarınızın sizin "gerçek benliğiniz" olduğu anlamına mı gelir? Her ne kadar aynalar asimetrilerin hafifleten ters çevrilmiş bir versiyonunu gösterse de, "resimler asla yalan söylemez" efsanesi de doğru değildir.
Sonuçta, çoğu insan en güzel pozu bulmadan önce birden fazla fotoğraf çekiyor ve genellikle paylaşmadan önce açıların bir ışığın bir kombinasyonu gerekiyor.
Ancak sorun açılarınız olmayabilir, mercek bozulması olabilir. Yüzünüzün kameraya yakınlığı nedeniyle lens bazı özellikleri bozarak bunların gerçek hayatta olduğundan daha büyük görünmesine neden olabilir. Ayrıca fotoğraflar kendimizin yalnızca 2 boyutlu versiyonunu sağlar. Özelliklerinize bağlı olarak, yumuşak, yuvarlak bir yüzünüz varsa, fotoğraflar özelliklerinizi düzleştirebilir ve "gerçek" sizi daha da çarpıtabilir.
Örneğin bir kameranın sadece odak uzaklığını değiştirmek bile başınızın genişliğini bile değiştirebilir.
Ve kameralar sizin 3 boyutlu versiyonunuzu göstermediğinden, gerçek bile olmayan bir gerçekliği sunmak için kameraları "kandırmak" kolaydır. Bu nedenle insanlar yalnızca açılarını değiştirerek bütün fotoğrafın gerçekliğini değiştirebilirler.
KAMERA FLAŞI DA ÖNEMLİ BİR ETKEN
Her ne kadar iyi ışık, tüm güzel fotoğrafların anahtarı olsa da, sert bir flaş, özellikle de karanlık bir odada çekilmişse, aslında sizi çok daha kötü gösterebilir. Hatta sert kamera flaşları yüzünüze yedi yıl kadar katabilir.
Kameralar sizi parlak ve cildinizi yağlı göstermenin yanı sıra, gözlerimizin doğal olarak yaptığı gibi aydınlık ve karanlığa uyum sağlayamaz. Kameralar yalnızca parlak noktalara veya gölgelere odaklanabilir ve bu bazen aydınlatmanın pek de hoş olmayan sonuçlar vermesine neden olabilir. Bunun yerine doğal veya dış mekan aydınlatmasına bağlı kalmak iyi bir kuraldır.
GÜLÜMSEME DE BİR FARK YARATIR
Ehliyet veya pasaport gibi bir fotoğraf için poz vermenin nasıl bir şey olduğunu herkes bilir. Fotoğraflar asla güzel çıkmaz ve doğal gülümsemelerimize pek benzemezler. Aynada kendinize baktığınızda rahatlarsınız, kendinize güvenirsiniz ve gülümsemeniz ve doğal davranmanız daha olasıdır.
Fotoğraf çekerken rahatlamak ve başka bir şeye odaklanmaya çalışmak en iyisidir. Bu gergin, zorlama her zaman kötü bir fotoğrafa yol açacaktır.