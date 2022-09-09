Parkinsonun “kokusu" ile kocasındaki hastalığını doğru teşhis etti! Yeteneği bilim insanlarının ilhamı olacak

Zamanla bu kokunun artış gösterdiğini söyleyen kadın, eşi 44 yaşındayken Parkinson teşhisi aldığını belirtti. Kocasının hastalığını tespit etmeden önce, diğer insanların alamadığı kokuları alabildiğini zaten biliyordu.

72 yaşındaki Joy Milne, vefat eden eşi Les'in 32 yaşına geldiğinde kokusunun "değiştiğini" belirtti. Sky News'e demeç veren Milne, ilk başlarda eşini duş almadığı için uyardığını ve eşinin ise bu duruma kızdığını belirtti.

"KOKU DUYUSU KALITSAL"

Büyükannesinin de kendisi gibi olduğunu söyleyen Jor Milne, koku duyusunun kalıtsal olduğunu ve iki kız kardeşinde de aynı durumun olduğunu belirtiyor.

Kocasının teşhisi doğrulandıktan sonra Bayan Milne, Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Tilo Kunath'a kokudaki değişiklikten bahsetti.Bu durum, Manchester Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından geliştirilen bir sürüntü testiyle sonuçlanan bir süreci başlattı. Parkinson hastaları, boyunlarının arkasından geçen basit bir pamuklu çubuk testiyle teşhis ediliyor.

Bayan Milne ise; hastalığın artık daha erken teşhis edilmesini umuyor. Şu anda "nöronal hasarın %50'sinden fazlası ortaya çıktığında teşhisin yapılabildiği Parkinson hastaları, erken teşhisin nöronal hasara ulaşmadan engellenebilmesini umut ediyor. Milne'nin koku duyusu ise; bu erken teşhisi mümkün kılabilir.