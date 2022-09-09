Uykuda ortaya çıkıyor: Dikkat! Bu hastalık erkeklerde 3 kat fazla görülüyor

İnsan bedeninde rahatsızlıklara neden olan en yaygın ve potansiyel faktörlerin başında gelen uyku apnesi, kişilerde yorgunluk, depresyon, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok etki yaratırken, uzun vadede de felç, metabolik işlev bozukluğu, kalp krizi, obezite gibi hastalıklara yol açıyor. Uyku apnesinin en yaygın belirtilerinde baş ağrısı ve sık uyanma gibi faktörler bulunurken, kendi başına da bir rahatsızlık olarak kabul gören horlama ise en sık rastlanan belirti olarak kaydediliyor.

Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, uyku apnesi sıklığının cinsiyet, meslek ve yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini ifade ederek "Birçok uyku bozukluğu rahatsızlığı gibi uyku apnesi de tespiti zor hastalıklar arasında yer alıyor. İnsanların gözardı ettiği gündelik rahatsızlıklar apnenin belirtisi olabilir. Örneğin kadın hastaların yüzde 70'i baş ağrısı ve depresyondan şikayet ederken, erkeklerin yüzde 80'i de gün içinde uykulu olmaktan yakınıyor. İki cinsiyette de görülen belirtilerin başında ise horlama geliyor. Sürekli horlamak uyku apnesinin tespiti için kapı aralıyor. Aslında sürekli horlamak uyku apnesinin tespit edilmesine kapı aralarken bu iki sorun için de tedavi mümkün" dedi.