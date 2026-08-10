Parmak arası terlikler zararlı mı? Ayak sağlığı uzmanları açıkladı!

'AYAKLAR YANA AÇILABİLİR'

Dr. Helen Branthwaite, bu durumun aslında daha çok kış sezonundan sonra yaz mevsimine geçişle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ayağınıza çok sıkı oturan bir ayakkabıdan sonra doğrudan terlik giymeye geçtiğinizde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu, ayağınızın normalden daha fazla zorlanması anlamına gelir ve bu da sakatlanmaya daha yatkın hale gelmenize neden olur. Çünkü ayak zamanla şekil değiştirmeye başlar ve biraz yayılma eğilimi gösterir. Şöyle düşünün: Sürekli korse giyerseniz ve sonra korseyi çıkarırsanız, vücudunuzda sarkmalar görmeniz mümkün. Parmak arası terlik giyildiğinde ayaklar zamanla yanlara doğru açılabilir ve şekil değiştirebilir. Topuk korumasız hale gelebilir ve daha fazla darbeye maruz kalabilir. Bu terlikler ayak bileği eklemine de az destek veriyor. Ayak parmakları aşırı kavrama eğiliminde olduğu için de su toplanmalarına neden olabilir."