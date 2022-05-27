Raflarda salmonella tehlikesi! Tüm dünyada toplatılmaya başlandı: “Sakın almayın”:

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, bulaştığında ishal, mide bulantısı, ateş, mide krampları gibi semptomlara neden olan tehlikeli sayılabilecek bir bakteri türüdür. Her ne kadar tedavisi bulunsa da bu bakteri, 5 yaşın altındaki çocuklar ve yaşlılar, hassas yetişkinler için tedavisi konusunda zorluklar, şiddetli semptomlar ve hastaneye yatış gibi tehlikeli süreçleri beraberinde getirebilir.

CDC'ye göre, semptomların başlangıcı ve süresi büyük ölçüde değişse de çoğu insan altı saat ila altı gün içerisinde belirtileri göstermeye başlar. Normal şartlar altında ise hastalık, bir hafta kadar sürüyor.