Raflarda salmonella tehlikesi! Tüm dünyada toplatılmaya başlandı: “Sakın almayın”:

Birçok süpermarket devinden art arda gelen açıklamalar, Jif fıstık ezmesine salmonella bakterisinin bulaşmış olabileceğine dair yoğun bir endişeye neden oldu. Öncelikle ABD'nin birçok eyaletinde başlayan ürünlerin geri çağırılma süreci, tüm dünyada yayılmaya başladı.
"SON KULLANMA TARİHİNE VE ETİKETLERE DİKKAT EDİN UYARISI"
ABD'nin Gıda Standartları Ajansı (FSA), 27 Mayıs'ta web sitesinde müşterilerine yayınladığı uyarılarla son kullanma tarihlerine ve kavanozlarda bulunan etiketlerde 1343006 ve 1296425 kodlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Markadan alışveriş yapan kişilere ise aldıkları ürünü yemeyi bırakmalarını ve aldıklara mağazalara iade etmeleri gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuldu.
"EN AZ 10 ÜLKEDE TOPLATILMASI GEREKİYOR"
Jif markası bu süreçte yalnızca ABD'de değil aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde de toplatılmaya başlandı. FDA!ya göre, Jif markasının toplatmak zorunda kaldığı ürünler, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Taylan ve Japonya da dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkeye gönderilmişti. ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile birlikte diğer kurumlar da olası bir salmonella bakterisi salgını araştırmaya devam ediyor.
SALMONELLA NEDİR?
Salmonella, bulaştığında ishal, mide bulantısı, ateş, mide krampları gibi semptomlara neden olan tehlikeli sayılabilecek bir bakteri türüdür. Her ne kadar tedavisi bulunsa da bu bakteri, 5 yaşın altındaki çocuklar ve yaşlılar, hassas yetişkinler için tedavisi konusunda zorluklar, şiddetli semptomlar ve hastaneye yatış gibi tehlikeli süreçleri beraberinde getirebilir.
CDC'ye göre, semptomların başlangıcı ve süresi büyük ölçüde değişse de çoğu insan altı saat ila altı gün içerisinde belirtileri göstermeye başlar. Normal şartlar altında ise hastalık, bir hafta kadar sürüyor.