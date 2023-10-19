Sabahları alarm erteleyenlerden misiniz? Uzmanlar açıkladı: Beyniniz diğer insanlardan...

1.700'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, insanların alarmlarını sıfırlamak ve ertelemekten keyif almak için verdikleri en yaygın neden, uyanamayacak kadar yorgun olmaları. Bilim insanları, bu nedenle ertelemenin 'uyku ataleti' adı verilen bir durumla, yani sabahları zihinsel olarak harekete geçmek için mücadele ettiği anlarla ilgili olduğunu belirtiyor. Peki bu erteleme gün içerisinde nasıl bir beyin işlevi etkisi ortaya çıkarıyor?
Uzmanlar, uyanmaları hereken saatten yarım saat önce alarm kurmalarına ve erteleme düğmesine üç kez basmalarına izin verilen 31 kişi üzerinde test yaptı. Bunu yaptıktan ve aynı süre boyunca uyuduktan sonra hafızaları, basit matematik hesapları ve kafa karıştırıcı zihinsel görevler üzerinde test edildiler.
Erteleme alışkanlığı olan gönüllüler, ertelemelerine izin verildikten sonra dört testten üçünde daha iyi performans gösterdi; alarmlarını sıfırlamanın onları zihinsel olarak daha keskin hale getirdiğini öne sürdüler. Uykuyu takip eden uzmanlar, ertelemenin insanların derin bir uykudan sonra azalttığını ve bunun da beyin bulanıklığını azaltabileceğini gösterdi.
Şaşırtıcı bir şekilde, 30 dakikayı alarm erteleyerek geçirmelerine rağmen, erteleyenler aslında yaklaşık 23 dakikalarını uyuyarak geçirdiler. Ancak araştırmacılar, çalışmalarının küçük olduğu ve sabah faydalarının yalnızca düzenli olarak erteleme düğmesine basan kişilerde görülebileceği konusunda uyarıyorlar.
Bu kişilerin genellikle daha geç uyuyan genç insanlar olduğunu söyleyen uzmanlar, bu nedenle sabahları kesintiye uğramış fazladan uykudan bile faydalandıklarını dile getirdi.
Araştırmayı Stockholm Üniversitesi'nden yürüten Dr. Tina Sundelin; "Bulgular, eğer keyif alıyorsanız sabahları ertelemeyi bırakmanız için hiçbir neden olmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Uyku Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan çalışma, İsveç, ABD, İngiltere, Finlandiya ve Avustralya'da 1.732 kişi tarafından doldurulan çevrimiçi anketin sonuçlarını sunuyor. İnsanların üçte ikisinden fazlasının birden fazla alarm kurduğunu veya en azından bazen ertelediğini gösterdi.
Bu erteleyicilerin geç saatte uyuma oranları, hiç alarm ertelemeyen insanlara göre neredeyse dört kat daha fazlaydı ve ertelemeyenlerden ortalama altı yaş daha gençti. Araştırmacılar, haftada en az iki kez alarm erteleyen 31 kişiyi, erteledikten sonra veya ilk alarmla uyanmak zorunda kaldıktan sonra zihinsel yeteneklerini karşılaştırmak için bir deney yaptı ve deneyin sonucunda alarm erteleyen kişilerin zihinsel performansta daha hızlı yanıt veren grup olduğu keşfedildi.