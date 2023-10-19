Sabahları alarm erteleyenlerden misiniz? Uzmanlar açıkladı: Beyniniz diğer insanlardan...

Şaşırtıcı bir şekilde, 30 dakikayı alarm erteleyerek geçirmelerine rağmen, erteleyenler aslında yaklaşık 23 dakikalarını uyuyarak geçirdiler. Ancak araştırmacılar, çalışmalarının küçük olduğu ve sabah faydalarının yalnızca düzenli olarak erteleme düğmesine basan kişilerde görülebileceği konusunda uyarıyorlar.

Bu kişilerin genellikle daha geç uyuyan genç insanlar olduğunu söyleyen uzmanlar, bu nedenle sabahları kesintiye uğramış fazladan uykudan bile faydalandıklarını dile getirdi.