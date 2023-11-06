Sadece DNA’ları değil, stilleri de ortak! 84 yıldır aynı kıyafetleri giyiyorlar: Sebebi ise...

İkizler, aynı şekilde giyinmenin, çevrelerinde ilginç anılara neden olduğunu söylüyor. Her ikisi de emekli sağlık ve beden eğitimi öğretmeni olan kız kardeşler, The Washington Post'a 1 Nisan Şaka Günü'nde öğrencilerine şakalar yaptıklarını anlattı.

İkizlerin, stilleri ve DNA'ları, tek ortak noktaları değil. Günde beş kez telefonlarıyla konuşan ve haftada birkaç kez görüşen ikizler, hem kedisever, hem de yürüyüş tutkunu ve aynı TV şovlarına karşı ilgi duyuyor. Fakat zaman zaman aralarında fikir ayrılıkları da oluyor.