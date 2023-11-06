Sadece DNA’ları değil, stilleri de ortak! 84 yıldır aynı kıyafetleri giyiyorlar: Sebebi ise...

Anne'nin torunu Mikey Metcalfe, sürekli aynı kıyafetleri giymelerinin oldukça ilginç olduğunu söyleyerek, büyükannesi ve kızkardeşini videoya almaya başladı. Hiç beklemedikleri şekilde bu videolar, sosyal medyada 17 milyondan fazla izlenme kazandı.
Bu yıl, iki büyükanne işi bir adım öteye taşımaya ve The Shining'deki ikizler gibi giyinmeye karar verdi. Mikey tarafından yayınlanan bir videoda, ikilinin oturmuş ünlü Stanley Kubrick korku filmini izlerken torununa dönüp hep birlikte 'Gel bizimle izle canım' diye mırıldandıkları görülüyor.
The Washington Post ile yapılan bir röportaj sırasında Anne ve Susan, sürekli aynı giyinme sebeplerinin ardında, annelerinin onları bebekken aynı şekilde giydirmesiyle ilgili olduğunu açıkladılar. Ne zaman alışverişe gitseler ikizler her şeyden ikişer tane satın alıyorlardı.
İkizler, aynı şekilde giyinmenin, çevrelerinde ilginç anılara neden olduğunu söylüyor. Her ikisi de emekli sağlık ve beden eğitimi öğretmeni olan kız kardeşler, The Washington Post'a 1 Nisan Şaka Günü'nde öğrencilerine şakalar yaptıklarını anlattı.
İkizlerin, stilleri ve DNA'ları, tek ortak noktaları değil. Günde beş kez telefonlarıyla konuşan ve haftada birkaç kez görüşen ikizler, hem kedisever, hem de yürüyüş tutkunu ve aynı TV şovlarına karşı ilgi duyuyor. Fakat zaman zaman aralarında fikir ayrılıkları da oluyor.
Susan arada fikir ayrılıkları olsa da, en fazla on dakika boyunca küs kalabildiklerini anlattı ve nerede olduklarını birbirlerine söylemeden hiçbir yere gitmediklerini, sürekli yakın olduklarını da belirttiler.