Sağlıklı bir ilişkinin 4 işareti! Gerçek sevginin anahtarı...

Sevgi tam olarak kusur örtmek demektir. Peki, sağlıklı bir ilişkinin işaretleri nelerdir? Gerçek sevgiyi bulup sürdürebilmek için, ilişkilerimizde bazı önemli unsurların var olması gerekir. Gelin bu unsurlara biraz daha yakından bakalım

Hakan Mengüç Giriş Tarihi: 03.11.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 10:45 PAYLAŞ ABONE OL

Aşk, çoğu zaman masallarda gördüğümüz gibi kusursuz bir prenses ya da prensi bulmak olarak algılanıyor. Ancak gerçek sevgi, kusurlarla birlikte yaşamaya ve o kişiyi tam da olduğu gibi sevebilmeye dayanıyor. Gerçek sevgi, birini her şeyiyle kabullenmek, onun yanlışlarına ve hatalarına rağmen orada olmaktır.



Bu düşünce kulağa basit gelebilir, fakat uygulamada çoğumuza zor gelir. Neden mi? Çünkü bir insanı kusurları ile olduğu gibi sevebilmek büyük bir şefkat ve sabır gerektirir. Ama şunu unutmayalım: Sevgide asıl önemli olan, sahip olduklarımızın kıymetini bilmektir. Mükemmel olanı değil, kusurlarla dolu olanı sevebilmek, bize gerçek anlamda tatmin getiren Birini kusurlarıyla sevmek, aslında kendimizi de kusurlarımızla kabul etmeyi öğrenmektir. Kendimizi ne kadar kabullenirsek, başkalarını da o kadar kabul ederiz. Kendi hatalarımızı görüp, kendimize şefkat gösterebildiğimizde, başkalarına da aynı sevgi ve anlayışı sunabiliriz. Sevgi, bu anlamda, kendi ışığımızı ve karşımızdakinin ışığını parlatacak bir ayna görevi görür. Kusurlarla dolu olsak da, çaba gösterip birbirimize sevgi ve anlayış sunarak ilişkilerimizi gerçekten büyütecek ve derinleştirecek yollar bulabiliriz. Sevgi, sadece güzel anlarda değil, zor zamanlarda da orada olmaktır. Haydi gelin o zaman sağlıklı ilişkinin dört işaretine yakından bakalım: