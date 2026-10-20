Sel sonrası sağlık uyarıları! Uzman isim uyardı: Asıl tehlike yağmur dindikten sonra başlıyor...

AKOM verilerine göre İstanbul'da, metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştü. Bu,1942'den bu yana İstanbul'da görülen en yüksek yağıştı. Yoğun yağışın sel sularına dönüşmesi, insan yaşamını tehlikeye sokan pek çok riskli duruma yol açtı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Alyeşil, yağmurun yol açtığı doğal afetlerin insan yaşamını altüst edebildiğine dikkat çekerek, aşırı yağışların ardından muayenehanelerde de hasta profilinin değişebileceğini söyledi. Uzm. Dr. Alyeşil, "Biz hekimler yağmur dindikten günler sonra bu izlerin bir kısmını muayeneye gelen hastalarda görebiliyoruz" dedi.

İÇME SULARININ KİRLENMESİ

Aşırı yağışlarla birlikte temiz su hatları, elektrik ve su şebekesi hasar gördüğünde ise asıl tehlikenin yağmur dindikten sonra başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Alyeşil, "Rakamlar da bunu söylüyor. Dünyada sel kaynaklı ölümlerin üçte ikisi boğulma sonucu gerçekleşir; kalan üçte biri travma, kalp krizi, elektrik çarpması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve yangına bağlıdır. Yani selin aldığı canların önemli bir kısmı suyun kendisine değil, ardından gelen tehlikelere kurban gider" dedi.