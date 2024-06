Serenay Sarıkaya “GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü”nü çok özel bir davetle aldı

NOBU, The Ritz Carlton İstanbul'un ev sahipliğinde, Zeki ile Piguet sponsorluğunda düzenlenen "GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü Yemeği", her yıl devam edecek bir seremoninin başlangıcı oldu.

Davetlilerin yaratıcı stilleriyle katıldıkları ödül yemeği, şıklığın zarafet ile buluştuğu anlara sahne oldu. GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur, "Yaratıcılık Ödülleri"nin başlangıç serüvenini ve ödül kriterlerini anlattı. Bu ödüllerin her yıl nisan ayında verileceğini ve "Men of the Year" ödülleri gibi heyecanla beklenen bir geleneğe dönüşeceğini duyurdu.