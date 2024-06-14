Serenay Sarıkaya “GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü”nü çok özel bir davetle aldı

NOBU, The Ritz Carlton İstanbul'un ev sahipliğinde, Zeki ile Piguet sponsorluğunda düzenlenen "GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü Yemeği", her yıl devam edecek bir seremoninin başlangıcı oldu.
Ünlü isimler ile sanat, tasarım, moda, inovasyon ve teknoloji alanlarında önde gelen davetlilerin katıldığı gecede; yaratıcılık, ilham ve yeni başlangıçlar kutlandı. Mor halı ile başlayan gece, yemek daveti ve sonrasında parti ile devam etti.
Davetlilerin yaratıcı stilleriyle katıldıkları ödül yemeği, şıklığın zarafet ile buluştuğu anlara sahne oldu. GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur, "Yaratıcılık Ödülleri"nin başlangıç serüvenini ve ödül kriterlerini anlattı. Bu ödüllerin her yıl nisan ayında verileceğini ve "Men of the Year" ödülleri gibi heyecanla beklenen bir geleneğe dönüşeceğini duyurdu.
Geçtiğimiz Nisan ayında New York'taki gala gecesine GQ Türkiye Ödülü'nün sahibi olarak katılan Serenay Sarıkaya, dünya çapında ses getirmişti. Türkiye'yi global sahnede temsil eden Serenay Sarıkaya Yaratıcılık Ödülü'nü Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yasemin Gebeş'ten aldı.
Serenay Sarıkaya ödül yemeğindeki konuşmasında; "Yaratıcılık bence insanın içinde olan ve çevresini aydınlatan bir şey. Bunu sürdürülebilir kılmak için de biraz disiplin, sabır ve bu yola baş koymak gerekiyor. Böyle bir ödüle layık görüldüğüm ve bu gece burada olduğum için çok mutluyum." diyerek yaratıcılığı tanımladı ve ilki gerçekleşen bu gecenin geleceğin yaratıcıları için önemini vurguladı.
Geceye İbrahim Selim, Ece Yörenç, Selen Akyüz, Esra Ruşan, Efe Tuncer, Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan, Murat Suter, Emir Bahadır, Sina Ateş, Zohaer Majhadi, Ediz Anavi, Murathan Özbek, Ozan Musluoğlu gibi sinema, moda, tasarım dünyasından ünlü isimler katıldı.