Serenay Sarıkaya “GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü”nü çok özel bir davetle aldı

Serenay Sarıkaya ödül yemeğindeki konuşmasında; "Yaratıcılık bence insanın içinde olan ve çevresini aydınlatan bir şey. Bunu sürdürülebilir kılmak için de biraz disiplin, sabır ve bu yola baş koymak gerekiyor. Böyle bir ödüle layık görüldüğüm ve bu gece burada olduğum için çok mutluyum." diyerek yaratıcılığı tanımladı ve ilki gerçekleşen bu gecenin geleceğin yaratıcıları için önemini vurguladı.