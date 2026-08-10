Sıcak havalarda egzersiz yaparken bu 5 hatadan kaçının! "Uyarı işaretlerini görmezden gelmeyin"

3. EGZERSİZ SIRASINDA YALNIZCA SU İÇMEK

Tibbles, "Sadece egzersiz sırasında sıvı alıyorsanız neredeyse çok geç kalmış olabilirsiniz çünkü vücudunuz büyük ihtimalle zaten susuz kalmıştır. Günde en az yaklaşık 2-4 litre su içilmesini öneriyorum" diyor.

4. SOĞUMAYI BEKLEMEDEN YEMEK YEMEK

Baş antrenör, "Örneğin, 30 derece sıcaklıkta dışarıda bir koşuyu yeni tamamladıysanız, vücudunuza biraz soğumasına zaman tanıyın.

Sonra su için ve yemek yiyin" diyor.

5. UYARI İŞARETLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEK

Tibbles, "Alışılmadık derecede başınız dönüyorsa veya mide bulantısı, hastalık hissi ya da bayılacakmış gibi olma durumu yaşamaya başladıysanız, bu egzersizin hızını hemen azaltmanız ve durmanız gerektiğinin açık bir işaretidir" diyor.