Sıcak havalarda egzersiz yaparken bu 5 hatadan kaçının! "Uyarı işaretlerini görmezden gelmeyin"

Yüksek sıcaklıklar egzersiz performansını düşürürken, uzmanlar sıcak havalarda spor yapanları 5 yaygın hataya karşı uyarıyor:
1. ÇOK KISA SÜREDE FAZLA YÜKLENMEK
Bazı kişiler sıcak havalarda egzersizlerinin yoğunluğunu ve süresini azaltmaktan fayda görebilir. Kişisel antrenör Luis Tibbles, "Hava sıcaklığı 10-15 derece daha düşükmüş gibi aynı performansı gösterebileceğinizi düşünmeyin. Kalp atış hızınızı kademeli olarak yükseltin" ifadelerini kullanıyor.
3. EGZERSİZ SIRASINDA YALNIZCA SU İÇMEK
Tibbles, "Sadece egzersiz sırasında sıvı alıyorsanız neredeyse çok geç kalmış olabilirsiniz çünkü vücudunuz büyük ihtimalle zaten susuz kalmıştır. Günde en az yaklaşık 2-4 litre su içilmesini öneriyorum" diyor.
4. SOĞUMAYI BEKLEMEDEN YEMEK YEMEK
Baş antrenör, "Örneğin, 30 derece sıcaklıkta dışarıda bir koşuyu yeni tamamladıysanız, vücudunuza biraz soğumasına zaman tanıyın.
Sonra su için ve yemek yiyin" diyor.
5. UYARI İŞARETLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEK
Tibbles, "Alışılmadık derecede başınız dönüyorsa veya mide bulantısı, hastalık hissi ya da bayılacakmış gibi olma durumu yaşamaya başladıysanız, bu egzersizin hızını hemen azaltmanız ve durmanız gerektiğinin açık bir işaretidir" diyor.