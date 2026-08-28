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Sıcaklık yükseldikçe vücutta alarm başlıyor! Bilim insanları 33 sağlık sorununu açıkladı

Yeni bir araştırma, aşırı sıcakların cilt döküntülerinden şiddet içeren travmalara kadar gözden kaçan 30’dan fazla hastalıkla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

SABAH İNTERNET Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

Bu yaz Avrupa, art arda yaşanan sıcak hava dalgalarında termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı, tarihin en şiddetli sıcaklarını yaşadı. Aşırı sıcaklar binlerce beklenenden fazla ölüme yol açtı, sağlık kuruluşlarını zorladı ve geleceğe dönük daha iyi hazırlık yapılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Aşırı sıcaklıklar, sıcak bitkinliği, sıcak çarpması ve susuz kalma gibi problemlere neden olarak, sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Araştırmacılar, yüksek sıcaklıklarla ilişkili ve şiddetli sıcak dönemlerinde belirgin artış gösteren 33 tanı tespit etti.

Bir dergide yayımlanan araştırma, multipl skleroz alevlenmeleri, cilt döküntüleri ve çeşitli fiziksel yaralanmalar gibi yeterince fark edilmeyen sorunlarla güçlü bağlantılar ortaya koydu. Çalışmanın yazarı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nden Hyojung Jang, şunları söyledi: "İklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı en savunmasız bireyleri ve toplulukları korumak bir halk sağlığı sorumluluğudur. Sadece daha yaygın bilinen sıcağa bağlı hastalıkları izlersek, sıcağın sağlık üzerindeki gerçek yükünü olduğundan az hesaplarız; bu da savunmasız kişi ve toplulukların gözden kaçmasına yol açabilir."