Stresle baş etmek için bu 5 yöntemi uygulayın! Uzmanlar açıkladı

Önceliklerinizi koşullara göre yeniden belirleyin: Koşullar hızla değiştiğinde, önceliklerin de buna göre yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Günün başında önemli görünen bir konu, yaşanan yeni gelişmelerin ardından önceliğini kaybedebilir. Özellikle kriz durumlarında fiziksel, duygusal ve pratik açıdan güvenliğin öncelik haline gelmesi gerekebilir. Değişen koşulları erken fark etmek, artık önemini yitirmiş bir konuya gereğinden fazla zaman ve enerji harcanmasını önleyebilir.



Sorunlardan çıkarılabilecek derslere odaklanın: Psikiyatrist ve nörolog Viktor Frankl, insanların en zor koşullarda dahi yaşadıklarına anlam yükleyebileceğini savundu. Frankl'ın geliştirdiği logoterapi yaklaşımında, kaçınılmaz acılar karşısında kişinin benimsediği tutumun da bir anlam kaynağı olabileceği düşünülüyor. Bu yaklaşım günlük stresli durumlara uyarlandığında, yaşanan bir sorun yalnızca bir kayıp olarak değerlendirilmek yerine, kişinin bundan ne öğrenebileceğine de odaklanmasını sağlayabilir. Bu durum sorunu ortadan kaldırmasa da olayın farklı bir açıdan değerlendirilmesine yardımcı olabilir.



Yardım istemeyi ertelemeyin: Birçok kişi, yardım istemeden önce sorunu kendi başına çözmek için uzun süre çaba harcayabiliyor. Bunun arkasında yardım istemenin başarısızlık olarak görülmesi veya başkalarına ihtiyaç duyulduğunu kabul etmenin zor gelmesi yatabiliyor. Oysa ihtiyaç duyulan desteğin nereden geleceği her zaman öngörülemeyebilir. Bir çalışma arkadaşı, farklı bir departmandan biri veya tamamen farklı bir bakış açısına sahip başka bir kişi çözüm konusunda yardımcı olabilir. Sorunu tek başına çözme ısrarından daha erken vazgeçmek, yaşanan stresin daha yönetilebilir hale gelmesine yardımcı olabilir.