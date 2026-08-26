Telefon ve bilgisayar alışkanlığı vücudu değiştiriyor! Uzmanlardan “karides duruşu” uyarısı

ÖZEL EGZERSİZLER VAR

Karides duruşunun düzeltilmesi, diğer bazı duruş bozukluklarına kıyasla daha kolay olabiliyor. Fizik tedavi uzmanlarına göre bu duruş genellikle sırtın orta bölümündeki kasların, derin boyun fleksör kaslarının ve kalça kaslarının zayıf olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Masanın gereğinden yüksek olması veya bilgisayar ekranının çok aşağıda bulunması da bu duruşun oluşmasına katkıda bulunabiliyor.

Karides duruşunda omuzlar kulaklara doğru yükselip öne kapanırken, baş ekrana doğru eğiliyor. Bunun yanı sıra kuyruk sokumu bölgesinde ağrı ve kürek kemikleri arasında gerginlik görülebiliyor.



Bu duruşu düzeltmek için çeşitli egzersizlerden yararlanılabiliyor.

Fizik tedavi uzmanı Dr. Sarah Cash Crawford'a göre kasları güçlendirmek, zaman içinde duruşun iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Omuzların öne doğru kapanmasını önlemek için uzmanlar, dik oturmayı ve elleri sırtın arkasında, avuç içleri arkaya bakacak şekilde birleştirmeyi öneriyor. Ellerin bu pozisyonda yukarı ve aşağı hareket ettirilmesi ve 10 saniye boyunca sabit tutulması da önerilen egzersizler arasında yer alıyor.

Ancak yalnızca kolları sırtın arkasına almak bile göğüs kaslarının esnetilmesine yardımcı olabiliyor. Kolların sırtın arkasında birleştirilerek dirseklerin veya buna ulaşılamıyorsa ön kolların tutulması ve bu pozisyonun korunması tavsiye ediliyor.