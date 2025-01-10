"Tripod" esnafın maskotu oldu! 3 bacağıyla hayata bakın nasıl tutundu...

Başkentte bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi.

AA Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:23 PAYLAŞ ABONE OL

Tripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi. Veteriner hekim Şeyma Şahin'in kliniğinde tedavi altında alınan Tripod'un bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi. Üç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu. Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi "Tripot" | Video Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti. "BU HALİYLE ÇEVREDEKİ KÖPEKLERİ DÖVÜYOR" Şahin, Tripod'un yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi. Tripod'un henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor. İnsanlar 'İsmini neden Tripod koydunuz?' diye sorduğunda, 'Üç bacaklı olduğu için' dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.

Tripod'un enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.