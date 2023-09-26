Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Zayıflamak isteyenlerin doğal ilacı

İştahı kontrol eden, kısa sürede zayıflamayı sağlayacak besinler şöyle;
YEŞİL ÇAY:
Yeşil çayın içinde bulunan kateşin, iştahı bastırabilir. Bu nedenle düzenli olarak yeşil çay içmek, iştahınızı azaltmada yardımcı olabilir. Kansere karşı koruyucu olan yeşil çay, düzenli tüketildiğinde vücuttaki enfeksiyonu bitiriyor.
ELMA:
Lif bakımından zengin olan elmalar, tokluk hissi yaratabilir ve iştahı azaltabilir. Ayrıca düşük kalorili bir atıştırmalık seçeneğidir. Diyet yaparken bir adet elma ile güne başlamak hem uykuyu açacaktır hem de tokluk sağladığı için günlük alınması gereken kalori miktarını sınırlayacaktır.
YOĞURT:
Protein bakımından zengin yoğurt, tokluk hissini artırabilir ve iştahı kontrol altına alabilir. Mükemmel bir ara öğün olan yoğurt, düzenli tüketildiğinde tatlı krizlerini önlüyor.
BADEM:
Kuruyemişler, sağlıklı yağlar, protein ve lif içerir ve tokluk hissi yaratabilir. Kuruyemiş tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeniz gerekir çünkü kalori bakımından fazla olduğu için aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Özellikle ara öğünlerde tüketeceğiniz badem, iştah kontrolünüzü sağlamaya yardımcı olacak ve tatlı krizlerinizi engelleyecektir.
SALATALIK:
Salatalık düşük kalorili bir sebzedir ve su içeriği yüksektir, bu nedenle tokluk hissi yaratır. Ara öğünlerde bir adet salatalık tüketebilirsiniz veya salatanıza bolca salatalık ekleyebilirsiniz.
LİMON:
Limon suyu veya limonlu su içmek, iştahı bastırabilir. Ayrıca limon, suya lezzet katmak için kullanabileceğiniz düşük kalorili bir seçenektir.