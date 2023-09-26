Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Zayıflamak isteyenlerin doğal ilacı

Yeşil çayın içinde bulunan kateşin, iştahı bastırabilir. Bu nedenle düzenli olarak yeşil çay içmek, iştahınızı azaltmada yardımcı olabilir. Kansere karşı koruyucu olan yeşil çay, düzenli tüketildiğinde vücuttaki enfeksiyonu bitiriyor.

ELMA:

Lif bakımından zengin olan elmalar, tokluk hissi yaratabilir ve iştahı azaltabilir. Ayrıca düşük kalorili bir atıştırmalık seçeneğidir. Diyet yaparken bir adet elma ile güne başlamak hem uykuyu açacaktır hem de tokluk sağladığı için günlük alınması gereken kalori miktarını sınırlayacaktır.