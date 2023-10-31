Tuvaletlerden 20 bin kat daha kirli olduğuna inanamayacaksınız! Klavyeler bakın nasıl mikrop yuvasına dönüyor…

Siz de kışın hasta olmaktan endişeleniyorsanız masanızı düzenli olarak temizlemek önemli bir adım olabilir. Yeni araştırmalar, bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın klavyesinin klozet kapağından 20.000 kat daha kirli olduğunu ortaya çıkardı. Buna ek olarak ise akıllı telefonlarda ise klozet kapağından 9.000 kat daha fazla mikrop olduğu keşfedildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:17 PAYLAŞ ABONE OL

Korkutucu bulgular, bir ofiste kullanılan tipik eşyaların ne kadar bakteri barındırdığını görmek için örnek alan bir araştırma tarafından keşfedildi.

Ekipleri, her yüzeyde santimetre kare başına ortalama koloni oluşturan birimleri (CFU) bulmak için her kategorideki beş öğeyi örnek aldı. Daha sonra swaplar laboratuvarda test edilmek üzere gönderildi.