Tuvaletlerden 20 bin kat daha kirli olduğuna inanamayacaksınız! Klavyeler bakın nasıl mikrop yuvasına dönüyor…

Korkutucu bulgular, bir ofiste kullanılan tipik eşyaların ne kadar bakteri barındırdığını görmek için örnek alan bir araştırma tarafından keşfedildi.
Ekipleri, her yüzeyde santimetre kare başına ortalama koloni oluşturan birimleri (CFU) bulmak için her kategorideki beş öğeyi örnek aldı. Daha sonra swaplar laboratuvarda test edilmek üzere gönderildi.
Swaplar, mikroplarla dolu bir evcil hayvan oyuncağından 243 kat daha fazla bakteri içeren elektronik kimlik kartının genel olarak en kirli öğe olduğunu ortaya çıkardı.
Klavyeler ikinci sırada yer alırken onu cep telefonları, bilgisayar fareleri ve son olarak da paradan 162 kat daha fazla bakteri içeren trackpad izledi.
Bu günlük eşyalarda bulunan en yaygın bakteri türü, zatürrede bulunan bakterilerdi.
Bu nedenle antibakteriyel ürünlerden yardım almak akıllıca bir fikir olabilir.