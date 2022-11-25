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Üçlü salgın tehlikesi! Geçmeyen boğaz ağrısı ve öksürüğün nedeni…

Son dönemlerde hastanelerin acil servisleri ‘Boğazım ağrıyor’, ‘Halsizim’, ‘Öksürüyorum’ şikayetleriyle gelenlerle doldu. Üçlü salgın nedir? Üçlü salgından korunmak için neler yapmalıyız? Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, “Üçlü salgın, üst solunum yolunu tutan Respiratuvar Sinsitiyal Virüs- RSV dediğimiz virüsler, gribal enfeksiyon dediğimiz influenza ve vaka artışı gördüğümüz koronavirüsten oluşuyor. Üçünün de semptomları birbirine benziyor.” dedi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 12:17
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ÜÇLÜ SALGIN TEHLİKESİ! GEÇMEYEN BOĞAZ AĞRISI VE ÖKSÜRÜĞÜN NEDENİ…

Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, üçlü salgınla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Bu salgınlardan birinden kurtulup diğerine yakalanınca kişi kendini uzun süre iyileşmedim sanıyor. Aslında arka arkaya farklı virüslere yakalandıkları için iyileşme süreci uzuyor.

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ÜÇLÜ SALGINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Koronavirüsten dolayı eve kapandığımız ve maske taktığımız dönemler bize salgının kalabalık ortamlarda hızla yayıldığını gösterdi. Bu nedenle kalabalık ortamlarda virüslerin yayılması için uygun ortam oluyor. Bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalıyız. Bağışıklığımızı güçlendirecek C vitamini içerikli besinler tüketmeliyiz.

AŞI ÜÇLÜ SOLGUNDAN KORUR MU?

Aşılar %100 korumaz ancak belirtileri en aza indirir. Özellikle riskli gruptaki kişiler ağır hastalıktan korunmak için mutlaka grip aşısı olmalılar. Böylelikle üçlü salgını ayakta tedaviyle atlatabilirler.

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