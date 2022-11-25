Üçlü salgın tehlikesi! Geçmeyen boğaz ağrısı ve öksürüğün nedeni…

Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, üçlü salgınla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Bu salgınlardan birinden kurtulup diğerine yakalanınca kişi kendini uzun süre iyileşmedim sanıyor. Aslında arka arkaya farklı virüslere yakalandıkları için iyileşme süreci uzuyor.

Türkiye'de virüs fırtınası! Hastanelerde 'üçlü salgın' yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video

ÜÇLÜ SALGINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Koronavirüsten dolayı eve kapandığımız ve maske taktığımız dönemler bize salgının kalabalık ortamlarda hızla yayıldığını gösterdi. Bu nedenle kalabalık ortamlarda virüslerin yayılması için uygun ortam oluyor. Bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalıyız. Bağışıklığımızı güçlendirecek C vitamini içerikli besinler tüketmeliyiz.

AŞI ÜÇLÜ SOLGUNDAN KORUR MU?

Aşılar %100 korumaz ancak belirtileri en aza indirir. Özellikle riskli gruptaki kişiler ağır hastalıktan korunmak için mutlaka grip aşısı olmalılar. Böylelikle üçlü salgını ayakta tedaviyle atlatabilirler.