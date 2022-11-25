Video Sağlık Türkiye'de virüs fırtınası! Hastanelerde 'üçlü salgın' yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video
Türkiye'de virüs fırtınası! Hastanelerde 'üçlü salgın' yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video

Türkiye'de virüs fırtınası! Hastanelerde 'üçlü salgın' yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video

25.11.2022 | 11:34

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Son dönemlerde hastanelerin acil servisleri öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığıyla dolup taşıyor. Üçlü salgın gündemde... Peki bu üçlü salgın ne demek, bundan korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Merak edilen soruları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'nun konuğu Acil tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan yanıtladı.

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