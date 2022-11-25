Türkiye'de virüs fırtınası! Hastanelerde 'üçlü salgın' yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video

Son dönemlerde hastanelerin acil servisleri öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığıyla dolup taşıyor. Üçlü salgın gündemde... Peki bu üçlü salgın ne demek, bundan korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Merak edilen soruları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'nun konuğu Acil tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan yanıtladı.