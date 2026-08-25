Unutkanlığı ve demansı sıfırlıyor! Beyin sağlığını çelik gibi yapan o vitamin

Araştırmacılar ayrıca D2 ve D3 vitaminleri arasında bilişsel performans açısından belirgin bir farklılık görmedi. D2 genellikle bitki ve mantar kaynaklarından elde edilirken, D3 vücutta güneş ışığına maruz kalındığında üretilebiliyor ve hayvansal kaynaklı gıdalardan da alınabiliyor.

UYKU SORUNLARIYLA BAĞLANTISI DA ARAŞTIRILIYOR

D vitamini, kas ve sinir fonksiyonlarında rol oynayan temel besinlerden biri olmasının yanı sıra uyku kalitesi ve uyku-uyanıklık döngüsüyle de ilişkilendiriliyor. Uyku problemleri Alzheimer hastalarında da yaygın görülüyor. Orta ve ileri düzey Alzheimer hastalarının yüzde 50'sinde uyku bozuklukları bildiriliyor. D vitamini eksikliği daha önce uykusuzluk ve gece boyunca daha sık uyanma gibi sorunlarla ilişkilendirilmişti. Bununla birlikte araştırmanın bulguları D vitamini kullanımının bilişsel performansı artırdığını veya demansı önlediğini kanıtlamıyor; çalışma yalnızca katılımcıların bildirdiği takviye kullanımı ile bilişsel test sonuçları arasında bir bağlantı ortaya koyuyor.