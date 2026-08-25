Unutkanlığı ve demansı sıfırlıyor! Beyin sağlığını çelik gibi yapan o vitamin

Hafıza kaybı ve demans riskine karşı yürütülen çalışmalardan dikkat çeken yeni bir sonuç geldi. Emory Üniversitesi'nden bilim adamları, uyku bozukluğu ve hafif bilişsel bozukluğu bulunan yetişkinlerin D vitamini kullanımı ile bilişsel performansları arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada D vitamini desteği alan grubun hafıza ve düşünme becerilerini ölçen testlerde daha yüksek puan aldığı belirlendi.
Emory Üniversitesi araştırmacıları, demans açısından yüksek risk taşıyabilecek uyku bozukluğu ve hafif bilişsel bozukluğu bulunan 54 yetişkini inceledi. Çalışmada, D vitamini desteği alanların hafıza ve düşünme becerilerini ölçen testlerde daha yüksek puan aldığı görüldü. Katılımcılardan D vitamini aldığını bildirenlerin, hiç D vitamini takviyesi kullanmayanlara kıyasla bilişsel değerlendirme testinde yüzde 13 daha yüksek puan aldığı belirlendi.
HAFIZA BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ
Çalışmada kullanılan bilişsel değerlendirme testi; hafıza, düşünme becerileri ve demans riskini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tarama yöntemi. Araştırmanın kıdemli yazarı Doçent Victoria Pak, uyku bozukluğu ile hafif bilişsel bozukluğun aynı anda görüldüğü dönemin beyin sağlığı açısından önemli olabileceğini belirtti. Pak bu dönemle ilgili, "Bilişsel değişikliklerin ortaya çıkmaya başladığı ancak beyin sağlığını desteklemek için hâlâ fırsatların bulunabileceği kritik bir müdahale dönemini temsil ediyor olabilir" dedi.
Araştırmacılar ayrıca D2 ve D3 vitaminleri arasında bilişsel performans açısından belirgin bir farklılık görmedi. D2 genellikle bitki ve mantar kaynaklarından elde edilirken, D3 vücutta güneş ışığına maruz kalındığında üretilebiliyor ve hayvansal kaynaklı gıdalardan da alınabiliyor.
UYKU SORUNLARIYLA BAĞLANTISI DA ARAŞTIRILIYOR
D vitamini, kas ve sinir fonksiyonlarında rol oynayan temel besinlerden biri olmasının yanı sıra uyku kalitesi ve uyku-uyanıklık döngüsüyle de ilişkilendiriliyor. Uyku problemleri Alzheimer hastalarında da yaygın görülüyor. Orta ve ileri düzey Alzheimer hastalarının yüzde 50'sinde uyku bozuklukları bildiriliyor. D vitamini eksikliği daha önce uykusuzluk ve gece boyunca daha sık uyanma gibi sorunlarla ilişkilendirilmişti. Bununla birlikte araştırmanın bulguları D vitamini kullanımının bilişsel performansı artırdığını veya demansı önlediğini kanıtlamıyor; çalışma yalnızca katılımcıların bildirdiği takviye kullanımı ile bilişsel test sonuçları arasında bir bağlantı ortaya koyuyor.