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Uykusuz gecenin ardından bunu yapın! 20 dakikalık egzersiz hafızayı toparlıyor

Uykusuz bir gecenin ardından zihninizi toparlamak için saatlerce uyumanız gerekmeyebilir. McGill Üniversitesi'nde yapılan araştırma, yalnızca 20 dakikalık egzersizin hafıza üzerindeki etkisini ortaya koyarken, bilim insanları dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

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Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, koşu, bisiklet sürme veya kısa bir egzersizin, sadece 20 dakika içinde uykusuzluğun etkilerini gidermenin en iyi yöntemi olabileceğini buldu. Araştırmacı ekip, laboratuvar gözetimi altında 30 saat boyunca uyanık kalan 54 sağlıklı yetişkin üzerinde deney yaptı.

Katılımcılar üç gruba ayrıldı: İlk grup 20 dakikalık bisiklet sürdü, ikinci grup 90 dakika uyudu ve kontrol grubu ikisini de yapmadı. Katılımcılara daha sonra bir dizi görüntü gösterildi ve üç gün sonra hafıza testi için tekrar bu görüntülere baktılar. Deney sonuçları 20 dakikalık egzersizin, yetersiz uykunun yol açtığı hafıza kaybıyla mücadelede 90 dakikalık şekerleme kadar etkili olduğunu gösterdi.