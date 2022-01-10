Uzman isim 'Veriler artık değişti' diyerek uyardı! Omicron varyantı son varyant olabilir

Koronavirüsün bir varyantı olan Omicron tüm dünyada görülmeye devam ediyor. Diğer varyantların aksine daha hızlı bulaşma riski olan Omicron varyantı farklı semptomlarla ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, toplumsal bağışıklıkta yüzde 80 oranına ulaşabilirsek Omicron varyantının son varyant olabileceğini belirtti. Peki vaka sayılarında artış devam edecek mi? Omicron varyantının ayırt etmenin yolları neler? İşte detaylar…

SEDA OKKIRAN KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.01.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:59

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron ve Delta varyantından ortaya çıkan bir Deltacron varyantının olmadığı açıkladı. Peki Omicron varyantı ne gibi belirtilerle ortaya çıkıyor? Influenza mı yoksa Omicron mu ayırt etmenin yolları nelerdir? Prof. Dr. Vefik Arıca dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAŞ AĞRISI, BOĞAZ AĞRISI, BOĞAZDA KAŞINTI VE GICIK HİSSİ… Prof. Dr. Vefik Arıca, "Omicron varyantı hiçbir semptom vermeden de sadece ufak bir baş ağrısı, boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı ve gıcık hissi, hafif öksürük ve ateşle seyredebilir. Omicron varyantından diğer varyantlardan farklı olarak solunum sıkıntısı, akciğer enfeksiyonu ve zatürreye çevirme olasılığı biraz daha düşük gibi görünüyor ama genel semptom boğaz ile ilgili daha fazla. Bunun dışında eklem ağrıları, kas ağrıları ve burun akıntıları şikayetleri de gelebilir. Omicron varyantının Delta'nın en önemli farkı tat ve koku kaybının çok az görülmesidir." dedi.

OMİCRON VARYANTINI AYIRT ETMENİN YOLLARI NELERDİR? Prof. Dr. Arıca: "Omicron varyantının, influenza yani grip virüsü ve soğuk algınlığı virüsü ile belirtileri birebir aynı olabilir. Her ikisinde de ateş, kas ağrıları, baş ağrıları, boğazda yanma ve gıcık hissi ortaya çıkabilir. Bu nedenle, Omicron varyantının grip ve soğuk algınlığından ayırt edilmesi zor olabiliyor. Ayırt etmek için mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. PCR test ile Omicron varyantı tanısı konuyor. Viral Panel ile de influenza tanısı konuluyor. Şu an acillere başvuran vakaların büyük bir çoğunluğuna grip ve soğuk algınlığı tanısı konuyor. Grip vakalarına göre Omicron vakalarının biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Omicron varyantı, soğuk algınlığı ve gribin tedavileri aynı. Her üç virüste de izolasyon ve karantina süreci en az beş gün olmak şartıyla mevcut. Eğer herhangi bir test yapılmadıysa, acile gidilemiyorsa ve bu sıraladığımız belirtiler mevcutsa kişi mutlaka kendisini beş gün karantinaya almalı ve dinlenmelidir. Bol dinlenme, düzenli uyku, vitamin takviyeleri ve bol sıvı alarak karantina süresi evde geçirilebilir" diye belirtti.

OMİCRON VARYANTI SON VARYANT OLABİLİR "Wuhan, İngiltere, Delta ve Omicron olmak üzere şu ana kadar 4 tane varyant görüldü. Her birinin özellikleri birbirinden farklıydı. Bilimsel çalışmalar ve veriler Omicron varyantının biraz daha hafif olduğunu gösteriyor. Zatürre ve yoğun bakım servislerine yatış oranlarının diğer varyantlara oranla daha düşük oranda olduğunu gösteriyor ama bu rehavet nedeni olmasın bunun neden Omicron varyantının daha hafif seyretmesi mi yoksa yapılan aşıların etkisiyle mi daha hafif atlatılıyor bu tam olarak net değil. Omicron varyantından sonra bir varyant gelir mi? Bu da net değil ama aşılama devam edip toplumsal bağışıklama dediğimiz yüzde 80'lik orana ulaşabilirsek Omicron varyantı son varyant olabilir. Çünkü aşılama oranı arttıkça bu varyant zincirinin, ağırlaşma veya öldürme riski daha da düşüyor. İkinci dozda toplumsal bağışıklama için hedef yüzde 80'di. Bu veriler artık değişti. Güçlendirici ve hatırlatma dozu dediğimiz 3. doz aşının yüzde 80 oranına geçmesi bekleniyor. "

ŞU AN DELTACRON KARIŞIMI YOK AMA OLABİLİR "Omicron ve delta karışımı olan deltacron iddiaların Dünya Sağlık Örgütü doğru olmadığını açıkladı. Geçmiş dönemde de gördüğümüz gibi her iki varyantın da ya üç varyantın bir arada olduğu karışık varyant virüsler ara ara çıkacaktır. Belirli olgularla ilerleyecektir ve sınırlı kalacaktır. Sınırlı kalması bizim için iyi çünkü hibrit mutasyonlar, çok ağır seyredebilir. Şu an deltacron karışımı yok ama olabilir. Aşılamanın artmasıyla bu zincir kırılacaktır." 100 BİN OLAN PSİKOLOJİK VAKA SAYISINA ULAŞABİLİRİZ Omicron varyantında Avrupa ve Asya ülkelerinde ve özellikle ABD'de günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye'de de 15 gün önce vaka sayısı 20 binin altına inerken şimdi vaka sayıları 60 bin olan psikolojik sınırı aşmış durumda. Tabii bunda yılbaşının da etkileri olabilir. Yılbaşından sonra 4. Ve 5. günde vaka sayısının ikiye katlanacağı öngörülüyordu. Önümüzdeki haftalarda bu vaka sayısı 100 bine ulaşabilir. Biliyoruz ki Omicron varyantı diğer varyanta göre daha hafif seyrediyor. Hiçbir semptom bile göstermeyebileceği için bazı vakaların evde geçirdiği, acile gitmediği ve PCR testi istenmediği oluyor. Günlük vaka sayısının bir o kadarı da evde geçirenler olduğunu biliyoruz. Omicron varyantı çok hızlı yayılan bir varyant olduğu için sosyal mesafenin artırılması, maskenin olmazsa olmaz devam etmelidir. Omicron varyantına bağlı vaka sayıları özellikle büyük şehirlerde ve İstanbul'da arttı. Bundan sonraki süreçte İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde vaka artışı yaşanacağını düşünüyorum. 100 bin olan psikolojik vaka sayısına ulaşabiliriz. Kapalı ortamlarda bulunmamaya dikkat etmeli, maske ve mesafe kuralına uymalıyız.

EĞER ŞİKAYETLER GEÇMİYORSA MUTLAKA TEST YAPILMALI "Özellikle ilk, orta ve liseye giden öğrencilere bir uyarım olacak. Eğer hafif burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı gibi belirtileri varsa okula birkaç gün gitmemelerini, evde ateş takibi yapılmasını öneriyorum. Eğer şikayetler geçmiyorsa mutlaka test yapılmalı. Çünkü Omicron varyantı hiper bulaştırıcı bir virüs ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Aynı şekilde grip ve soğuk algınlığı durumunda da okula birkaç gün gitmemekte fayda var.