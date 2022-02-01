Victoria Beckham zayıf kalmasının sırrını açıkladı! 25 yıldır aynı yemeği yiyor

David Beckham, eşi Victoria’nın 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini belirtti. Yediği yemekleri paylaşmayı sevse de David Beckham, eşinin 25 yıldır aynı yemekleri yediğini söyledi. Fakat bir kez başka bir yemeği kendisiyle yediği akşam için “en sevdiği akşamlardan biri” olduğunu anlattı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.02.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 16:12

River Cafe Table 4 podcastinde eşinin yeme alışkanlıkları hakkında konuşan David Beckham, harika bir yemek yediğinde bunu başkalarının da denemesini çok istediğini belirtti. Fakat bu cümlesinin ardından "maalesef 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim" diyerek birçok kişinin dikkatini üzerine çekti. David Beckham, Victoria Beckham ile tanıştığından bu yana yalnızca ızgara balık ve buğulanmış sebze yediğini söyledi. Bundan çok nadiren sapan Victoria Beckham, birçok insanın şaşkınlığa uğramasına neden oldu.

"SADECE HAMİLEYKEN FARKLI BİR ŞEY YEDİ" David Beckham, eşinin kendi yediği bir şeyi paylaştığı tek zamanın Victoria Beckham'ın Harper'a hamile olduğu zaman olduğunu söyledi. Bunun en sevdiği akşamlardan biri olduğunu belirten futbolcu, yemeğin ne olduğunu hatırlayamasa da o zamandan bu yana bir daha böyle bir şey yapmadığını söyledi. Victoria Beckham daha önce de yağda veya soslarda pişirilmiş yiyecekleri yemediğini, kırmızı et ve süt ürünlerini de tüketmediğini açıkladı. Ayrıca kaçamak yemeğinin bir parça tam tahıllı tost olduğunu ve doğum gününü meyveden yapılmış bir pastayla kutladığını söyledi.