KADEM’in Yapay Zekâ Zirvesi’nden ezber bozan duruş: Yapay zekâ destekli soykırım!

Aynı zamanda bu süreçte, büyük teknoloji şirketlerinin algoritmaları baskı aracı olarak kullandığını da değinen Beydoun, sosyal medyada da İsrail'e yönelik eleştiri içerikli konuşmaları susturmak ve bastırmak için yapay zeka sistemlerinin kullanıldığını belirtti. "META gibi platformlar Filistin yanlısı konuşmaları yalnızca sansürlemekle kalmayıp bu tür konuşmalara katılan hesapları askıya aldı" diyen Beydoun bu özel şirketlerin hükümetler ile hareket ettiğini vurguladı. Instagramın İsrail'in askeri istihbarat birimi IDF ile doğrudan bağlantısı olduğunu belirten Beydoun, çevrimiçi olarak İsrail yanlısı propagandayı yaymak ve İsrail'i eleştiren içerikleri bastırmak için çalıştığından bahsetti.

İslamofobya alanındaki çalışmalarını da anlatan Beydoun: "Amerika, diğer ülkelere 'teröre karşı savaş' kavramını ihraç ediyor, bu söylemle İslamofobiyi küresel olarak genişletiyor ve dünya genelinde hükümetler tarafından Müslüman nüfuslarına baskı uygulamak için kullanılıyordu bu da beni The New Crusades: Islamophobia and the Global War on Muslims kitabını yazmaya itti" dedi. Söyleşiyi, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da izledi.