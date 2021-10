Yumurtalığından 15 kilo tümör çıktı

Gebze'de yaşayan bir çocuk annesi Sultan Şentürk (39), yaşadığı karın ağrısı, şişkinlik, nefes almada güçlük şikâyetleriyle genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Ultrasonla bakılınca rahatsızlığının kadın hastalıklarıyla ilgili olduğu anlaşılınca Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Prof. Dr. Ahmet Kale'ye yönlendirildi. Şentürk'ün tüm karın boşluğunu kaplayan ve sağ yumurtalığından kaynaklanan 50 cm ve 15 kg boyutlarında bir dev kitlesi olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla dev kitle, sağ yumurtalığı ile birlikte çıkarıldı ve kitlenin iyi huylu olduğu tespit edildi.

"KİLO ALDIM SANIYORDUM"

Görenlerin kendisini 9 alık hamile zannettiğini dile getiren Sultan Şentürk, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Ameliyat fotoğraflarını görünce şok oldum. 'Bu benden mi çıktı bununla nasıl yaşamışım, nasıl taşımışım' dedim. Başlarda hiçbir şikâyetim yoktu o yüzden fark etmedim, kilo aldım sanıyordum. Ama son zamanlarda çoraplarımı bile giyemez hale gelmiştim ve bunun kilo olmadığını düşünüp hastaneye geldim. Bu kadar büyük bir kitlenin kötü huylu olabileceğini söylemişlerdi, o zaman hayatımın bittiğini düşündüm. Ama çok şükür iyi huylu çıktı ve şu an dört gözle çocuğuma kavuşmayı bekliyorum. Kadınlar bu tür rahatsızlıkları olduğunda hiç gecikmeden hekimlerimize görünsünler. Hastanelerimizde her türü imkan var ve çok güzel ilgileniyorlar, yeniden doğmuş gibiyim."

YUMURTALIK KİSTLERİ GEÇ FARK EDİLİR

Bu kadar büyük boyutla iyi huylu kitleler ördüğünü ama bu kadar büyüğünü meslek hayatında ilk kez ördüğünü belirten Prof. Dr. Ahmet Kale, "Bu çok nadir karşılaşacağımız bir vaka ve Hastamız ameliyattan çıktıktan sonra 15 kilo zayıflamış oldu. Şu an durumu çok iyi hatta eve gitmek istedi. Bu kadar büyük boyutta kistler bir anda gelişmez zamanla yavaş yavaş büyür. Hastalar genelde kadın doğuma gitmeyip mide rahatsızlıkları olduğunu düşünürler. Ama bu hastanın son bir aydır şikayetleri giderek artmış. Kitle bu kadar büyüyünce solunum sistemini etkilemiş. Yumurtalık kanserleri geç tanınıyor. Çok spesifik olmayan şikayetler oluyor ve geç bulgu veriyor. Bu kadar büyük boyutlara ulaştıktan sonra zaten fark edilmemesi mümkün değil, bu aşamaya gelmeden önce yıllık rutin kadın doğum kontrolleri var. Eğer bunları yaptırırlarsa bu kadar büyük boyutlara ulaşmadan da müdahale edilebilir" şeklinde konuştu.

DOĞUM YAPMAK VE EMZİRMEK RİSKİ AZALTIYOR

Her 8 kadından 1'inin meme kanseri olduğunu, yumurtalık ve meme kanserine karşı rutin kadın doğum kontrollerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kale, şöyle devam etti: "Kadın doğum doktorları ergenlik döneminden ölene kadar her kadını kontrol eder. Sadece doğum için değil, erken aşamada müdahale edilebilecek her türlü hastalık için rutin kontroller çok önemli.

Kanser evresi ilerledikçe yapacak çok bir şey kalmıyor ya da hastalık nüks ediyor. Bu kistleri tetikleyen birtakım risk faktörleri var. Hiç doğum yapmayan kadınlar, düzenli adet görmeyen kadınlar kist oluşumu konusunda risk altında. Doğum yapmak ve emzirmek riski azaltıyor. Ayrıca genetik ve ailesel yatkınlık da olabiliyor."