Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…

Bununla birlikte, görünüşünüze yıllar katabilecek üç kötü saç modelini uzman stilistler sizler için anlattı.
EN YAYGIN HATALAR
Özelliklerinizi ve saç dokunuzu tamamlayan doğru saç kesimini almak, görünümünüzü anında daha iyi bir hale getirebilir. Bununla birlikte, ne isteyeceğinizi bilmeden saçınızı kestirmeye girerseniz, sonunda bir kısa saç veya yuvarlak bir bob gibi yarardan çok zarar verebilecek bir saç modeliyle karşılaşma riskiniz vardır . Bu özellikle 40 yaş üstü kadınlar için geçerlidir. Yanlış bir saç kesimi sizi bir anda 20 yıl yaşlandırabilir. Peki hangi saç kesimlerinden kaçınmanız gerekir?
Kuaför Gine Rivera, "40 yaşın üzerindeki kadınların yaptığı en yaygın hata, saçlarını çok uzun bırakmaktır. Bu, yüzü uzatabilir ve hatları aşağı doğru çekebilir" diyor. "Ayrıca, saç inceliyorsa saçı çok uzun bırakmak saçı daha da ince gösterebilir. Saçı düz bir şekilde yüzünüzden geriye çekmek yüz hatlarınızı daha sert gösterebilir."
ÖNERİLEN SAÇ KESİMLERİ
Ama cesaretiniz kırılmasın. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınların güzelliklerini ve en iyi özelliklerini vurgulamak için kullanabileceği birçok aşırı gurur verici saç kesimi var. İşte kuaförlerin önerileri…
"Köprücük kemiği uzunluğu ve üzeri saçlar, 40 yaş üstü kadınlar için ideal bir uzunluktur. Saçlar daha uzun yıpranmışsa, yüz hatlarını yumuşatmaya yardımcı olabilecek yumuşak yüz çerçeveleme katmanları eklemek en iyisidir. En iyisi her zaman bir uzmana danışmak, özellikleriniz ve saç tipiniz için mükemmel kesimi ve uzunluğu seçmenize yardımcı olabilecek profesyonel bir stiliste danışmaktır" diyor.
Ve saçınızın en sağlıklı halinde olduğundan emin olmak için yeterli takviyeleri almayı ihmal etmeyin. Biotin, amino asitler, B Vitaminleri ve kollajen, saçınızı güçlendirmenin ve kalınlaştırmanın harika yollarıdır. Tüm bu maddeler, yaşlanmada önemli rol oynar ve sağlıklı, güçlü saçlara sahip olmanıza katkıda bulunur. Saçlarınızın seyrelmesinden şikayetçiyseniz, saç çizgisindeki boşlukları gizleyen ve yüzünüzü düzleştiren güzellik uzmanlarının önerdiği saç modellerini tercih edebilirsiniz.
ŞEKİLLENDİRME İPUÇLARI
Stil konusunda Rivera, iyi profesyonel ürünler kullanmanızı öneriyor. "Kök güçlendirici bir ürün veya hacim veren bir köpük kullanmanızı tavsiye ederim. Bunların ikisi de saçı ağırlaştırmayacak, aksine hacim kazandıracak ürünler. Bu sayede saçlarınız en iyi şekliyle gözükecek!"