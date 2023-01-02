Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…

EN YAYGIN HATALAR

Özelliklerinizi ve saç dokunuzu tamamlayan doğru saç kesimini almak, görünümünüzü anında daha iyi bir hale getirebilir. Bununla birlikte, ne isteyeceğinizi bilmeden saçınızı kestirmeye girerseniz, sonunda bir kısa saç veya yuvarlak bir bob gibi yarardan çok zarar verebilecek bir saç modeliyle karşılaşma riskiniz vardır . Bu özellikle 40 yaş üstü kadınlar için geçerlidir. Yanlış bir saç kesimi sizi bir anda 20 yıl yaşlandırabilir. Peki hangi saç kesimlerinden kaçınmanız gerekir?